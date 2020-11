Volley, il punto sulle squadre marchigiane di serie A

Ferme Cucine Lube, CBF Balducci, Videx Grottazzolina e Vigilar Fano, esordio amaro per la MedStore Macerata a Brugherio. Ottima Megabox Vallefoglia che è seconda in classifica

Il weekend del volley marchigiano ha evidenziato tutte le contraddizioni di un movimento che fa i conti col covid-19. I vertici della Lega Volley maschile e femminile per ora non sembrano intenzionati a fermare i campionati e si va avanti con uno “spezzatino” che complica la programmazione del lavoro e rende difficile anche commentare quanto avviene sui campi.

Il caso della settimana è quello della CBF Balducci Macerata con una giocatrice con la febbre ma senza aver potuto svolgere il tampone che causa l’annullamento della partita delle sue compagne a 24h dall’inizio. Il protocollo prevede la necessità di riscontrare più di tre positività nella squadra per non far disputare la partita.

Più ortodossa la decisione della Lega Volley Maschile di rinviare il match della Cucine Lube Civitanova M. contro Cisterna che ha dei positivi al Covid-19 così come quello della Videx Grottazzolina che avrebbe dovuto vedersela con Ottaviano. Già rinviata invece nei giorni precedenti l’impegno della Vigilar Fano. Esordio difficile invece per la MedStore Macerata scesa finalmente in campo anche se senza Dennis e Margutti ma battuta a Brugherio 3-1.

In questo grigiore complessivo e considerando che la Fipav ha rimandato l’avvio di tutti i campionati non fermati dal DPCM perché considerati di interesse nazionale come la serie B maschile e femminile, brilla la stella della Megabox Vallefoglia.

Trascinata dalla solita Alice Pamio, la squadra di Fabio Bonafede ha ritrovato la vittoria al tiebreak sul campo friulano di Talmassons, chiudendo il girone di andata al 2’ posto della serie A2 Girone Est.

Raggiante il tecnico della Megabox nel dopo gara: «Sono molto felice perché è stata una vittoria giunta al termine di una battaglia durissima. Loro, ora che sono di nuovo al completo, sono un’ottima squadra che gioca una grande pallavolo, cosa che stasera abbiamo fatto anche noi. Stiamo crescendo, queste pause ci stanno anche se dobbiamo evitarle il più possibile. Questi sono due punti pesantissimi, abbiamo difeso e lottato in maniera straordinaria».