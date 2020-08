Volley, le sorelle Fucka si dividono: dalla Clementina 2020 all’Alabama, Stati Uniti

È durata pochissima l’avventura congiunta delle gemelle Fucka che hanno cominciato la scorsa stagione insieme a Sassuolo in A2.

Figlie del grande cestista italiano Gregor Fucka, medaglia d’oro agli Europei del ’99 con la nazionale e mvp (Most Valuable Player) del torneo, nate a Bologna quando l’ala giocava sulla sponda della Fortitudo Bologna, mentre Rebeka si è accasata per la prossima stagione alla Clementina 2020, società di pallavolo femminile di Castelbellino e Moie di Maiolati Spontini, la sorella gemella Tatjana, anch’essa centrale, talmente simili da avere anche la stessa altezza 190 cm, giocherà negli Usa in Alabama.

Sicuramente sfortunata dopo il grave infortunio della stagione 2018/19 e la stagione giocata a metà e molto meno da protagonista della gemella scelta da coach Secchi per l’avventura nelle Marche, Tatjana Fucka prova la via degli Usa in Ncaa a 8.000 Km dalla sorella.

Umanamente sarà certamente difficile per entrambe se è vero che entrambe dichiaravano di essere «non solo inseparabili ma una persona sola» dovranno convivere con la nuova situazione.

Alla Clementina 2020 il compito di non far sentire a Rebeka troppa nostalgia della sorella lontana.