Volley, la Sir Safety Perugia espugna Civitanova e vince la regular season

CIVITANOVA MARCHE – La Cucine Lube Civitanova non bissa il successo sulla Sir Safety come 3 giorni fa, e l’impresa stavolta riesce agli umbri al tiebreak dopo una partita sempre di testa della Lube nella quale la squadra di De Giorgi si è fatta recuperare due volte.

Il successo al quinto set stoppa la striscia di vittorie consecutive dei cucinieri e certifica il primato di una Perugia indomita.

Nel weekend, Perugia ospiterà Monza per chiudere la regular season mentre la Lube va a Vibo Valentia.

I sestetti sono gli stessi della finale di Coppa Italia di domenica a Casalecchio con Atanasjevic ancora in panchina. Si parte in equilibrio poi Civitanova trova il primo break 10-7. Sul 13-10 c’è il timeout di Heynen. La Lube piazza un altro break di 3-0 e Perugia spende anche la seconda sospensione tecnica (16-10). Allunga ancora con l’ace di Leal (21-13). Sul servizio di Zimmermann Perugia rosicchia qualche punto ma Civitanova chiude 25-21 con il diagonale di Leal.

Il secondo set parte con una sola squadra in campo. La Lube vola sul 5-1. Entra Atanasjievic e Perugia si mette in partita (6-4) e a quota 7 torna la parità. Entra Yant per Leal (7-9). Il set resta in equilibrio fino alla volata finale e decide Plotinski 23-25.

Anche nel terzo set i padroni di casa partono bene e prendono vantaggio. Atanasjevic resta in campo dopo un discreto set, nel quale ha inciso soprattutto moralmente sui compagni con la sua presenza. Civitanova sale 24-20 soffrendo poi il servizio del capitano ospite che poi sul 24-23 spara out dai 9 metri consegnando il set 25-23 ai cucinieri.

Nel quarto set Perugia dimostra di non voler mollare e sale 7-10 grazie ad una fase cambio-palla più fluida sorretta da una buona ricezione. Leon infila 3 aces consecutivi e sale 9-15. La Lube sembra in difficoltà ma sul turno al servizio di Leal torna al 13-16. E’ un fuoco di paglia con Leon che resta protagonista e guida i suoi al tiebreak 20-25.

Al tiebreak Heynen punta su Ter Horst. Si procede a braccetto e al cambio di campo è 7-8. Juantorena sente l’odore del successo e infila 3 punti consecutivi prendendosi la squadra sulle spalle ma alla fine la spunta Perugia 14-16 con l’ace di Russo.