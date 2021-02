Volley, la serie B in campo nel weekend

ANCONA – Riparte la carovana della serie B di volley e il calendario prevede incroci già interessanti in ottica classifica.

In B maschile girone F1 doppio derby, quello della provincia di Ancona tra Bontempi Ancona e Libertas Osimo alle 21 con i padroni di casa che cercando il successo pieno e gli ospiti che vogliono schiodarsi da quota zero. Derby maceratese alle 17 tra la sorprendente capolista Paoloni Macerata e la favoritissima Volley Potentino che sabato ha subìto la sconfitta interna per mano della Sampress Loreto la quale attende la visita domenica alle 17, di Alba Adriatica. Rinviato invece il match tra Montesi Pesaro e Bellaria nel girone F2.

In B1 Femminile girone D1, La Lardini Filottrano dopo aver ceduto in casa alla Clementina ci riprova attendendo la Pieralisi Jesi. Big match di giornata a Imola dove è di scena la squadra di Secchi. Le due formazioni sono appaiate in testa a punteggio pieno e Imola non ha ancora perso un set. Entrambi i match si giocano domenica alle 17.30.

In B2 Femminile girone I1, derby anche tra la Corplast Corridonia e la Bcc Fano, si gioca sabato alle 21 nel più classico dei testa-coda con le fanesi di Galli a guidare il plotone. Nel girone I2 la lanciatissima capolista Porto San Giorgio misura domenica alle 17.30 le proprie ambizioni sul campo di Villa Albula (TE) mentre Don Celso Fermo ospita Pagliare sabato alle 17.30. Le due squadre sono appaiate in classifica a quota 3 punti.