Pallavolo serie B, Volley Potentino battuto in casa

Il derby di andata tra Bontempi Ancona e Paoloni Macerata va alla squadra di Giombini. In B2F la DeMitri Porto San Giorgio vince in trasferta compiendo un'impresa

JESI – Gara 1 infrasettimanale dell’atteso derby tra Bontempi Ancona e Paoloni Macerata nel 2’ turno dei playoff di serie B Maschile si è risolto a favore dei padroni di casa ma solo al tiebreak. Partenza sprint dei dorici avanti 2-0 poi la rimonta dell’ottima Paoloni che ha allungato il match al tiebreak. Il 16-14 del 5’ parziale conferma l’equilibrio in campo tra le due formazioni. Domenica alle 17 ci sarà il ritorno ed il pronostico per il passaggio del turno è molto aperto.

Servirà un’impresa invece al Volley Potentino in trasferta a San Giustino dopo il successo degli umbri al PalaPrincipi. Si gioca domenica alle 17.30 ma per Miscio e compagni è salita ripida contro una formazione che in casa ha concesso pochissimo.

In serie B1 Femminile si riparte nel weekend col ritorno del 1’ turno ma, mentre per la Battistelli Termoforgia Clementina, dopo il successo per 3-0 in trasferta, l’incontro interno è poco più di un allenamento, per la Pieralisi Jesi battuta in casa da Altino, la trasferta di Francavilla al Mare è proibitiva.

In B2 Femminile siamo al 2’ turno dei playoff. È partita male l’avventura della Corplast Corridonia sconfitta in casa da Forlì. Romani e compagne si sono portate per due volte avanti nel computo dei parziali, ma le ospiti sono uscite alla distanza con personalità e maggiore brillantezza nella gestione dei ritmi. Nel tie-break Forlì ha mostrato la giusta lucidità per infliggere le stoccate decisive.

La Volley Angels ha vinto sempre al tiebreak contro le umbre di Trestina, 18-16 il quinto set, facendo capitolare le umbre che in casa avevano sempre vinto.