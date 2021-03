Volley, la serie B fa i conti con il Covid

Rivoluzionato il calendario soprattutto in serie B Maschile e B1 Femminile. La Paoloni capolista va ad Osimo. Derby a Castelbellino tra Clementina e Lardini. Tutto fila liscio in B2

OSIMO – Guai in vista per gran parte delle società di serie B Maschile. Nel Girone F1 si gioca una partita su tre, quella del Palabellini tra Osimo e Paoloni Macerata.

Rinviate sia Sampress Loreto – Volley Potentino che Bontempi Ancona – Alba Adriatica.

Anche nel girone F2 si gioca una partita sola e non riguarda la Montesi Pesaro. Anche in B1 Femminile la situazione non è più rosea. Nel girone D1, quello delle marchigiane, vanno in campo solo Battistelli Clementina – Lardini Filottrano sabato alle 18. Rinviata la trasferta a Perugia della Pieralisi Jesi.

In B2 Femminile la situazione è per fortuna normale. Nel girone I1 con la Bcc Fano in trasferta a Forlì e la Corplast Corridonia attesa a Trestina. Entrambe le partite di giocano sabato.

Nel girone I2 Pagliare va a Pescara mentre a Porto San Giorgio va in scena il derby contro Don Celso Fermo. Anche queste due partite sono in programma per sabato.