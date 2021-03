Volley serie B, nel weekend spicca il derby Nef Osimo-Sampress Loreto

OSIMO – I fari della Serie B di volley, in salsa marchigiana, sono puntati sulla sfida di sabato alle 17.30 che vedrà al Palabellini opposti Nef Osimo e Sampress Nova Volley Loreto. Le due squadre arrivano alla sfida con stato d’animo simile ma non uguale. Entrambe, infatti, hanno perso nelle ultime uscite ma lo status di forma osimano sembra comunque migliore di quello loretano.

Il libero Alex Carletti, uno dei punti di forza della compagine guidata da coach Masciarelli, non si fida degli avversari e invita i compagni alle armi: «Peccato per quella che è stata una sconfitta immeritata con il Potentino, potevamo fare sicuramente di più ma è stata anche una rivincita dopo l’opaca prova contro Ancona. Sono sicuro che daremo il massimo in quest’ultima partita della prima fase. Questa è una stagione con alti e bassi, data soprattutto dalla situazione legata al Covid e comunque il gruppo è rimasto sempre unito. L’impegno è stato sempre massimo, per questo considero la stagione comunque positiva a prescindere dai risultati».

Per i neroverdi di coach Romano Giannini le parole della vigilia sono state affidate al palleggiatore Davide Sarnari: «Il momento è molto difficile (la Sampress è uscita sconfitta nettamente dalle partite con Paoloni Macerata e Bontempi Ancona) e adattarsi a tutto ciò che sta succedendo non è per nulla facile. Ci mancano dei giocatori importanti ma chi scende in campo deve comunque dare il massimo in queste ultime gare. Dobbiamo cambiare l’approccio al match, solo così potremo portarci a casa il risultato».