Volley, la Serie B completa il programma

MACERATA – Insolito spezzatino per la serie B maschile e femminile che ha giocato parte del turno mercoledì e che si completerà nel weekend.

In serie B maschile girone F1, importante successo per 3-1 del Volley Potentino in casa contro la Bontempi Ancona così come fanno notizia i primi punti stagionale della Volley Osimo sul campo di Alba Adriatica sempre penalizzata dall’assenza di due titolari. Per i potentini è il secondo 3-1 in 4 giorni che significa anche primo posto. Fari puntati quindi sull’inedito posticipo di sabato alle 17 al Fontescodella tra Paoloni Macerata e la Sampress Nova Volley Loreto, match fondamentale per restare agganciati al treno dell’alta classifica. Nel girone F2 Città di Castello ha vinto in csa dell’Italchimici Foligno 3-1 mentre non giocherà la Montesi Pesaro a San Giustino così come è da calendarizzare nuovamente Bellaria contro Edottorossi Foligno.

In serie B1 Femminile mercoledì la Lardini ha vinto il primo match stagionale superando al tiebreak Perugia. Rinviate invece per problemi di Covid sia Pieralisi-Imola che Cesena-Clementina

In serie B2 Femminile gironi I1, tre partite e tre tiebreak a confermare l’equilibrio in un girone che non riesce a trovare una lepre. La Bcc Fano ha superato Cattolica, Corridonia ha ceduto in casa al Forlì mentre il derby umbro l’ha vinto il Castiglione del Lago.

Nel girone I2 bella vittoria esterna di Porto San Giorgio capolista a Manoppello, ma nulla da fare per Pagliare contro Teramo in casa. Sabato alle 17.30 Don Celso Fermo cerca punti contro Montesilvano.

Nel weekend la Fipav Marche saluterà l’elezione di Fabio Franchini a nuovo presidente del Comitato Regionale. Serrata la lotta per conquista un posto in consiglio.