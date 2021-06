Clementina e Volley Angels, ultimo atto: ora o mai più

MOIE – La Battistelli Termoforgia Clementina 2020 è pronta ad una nuova battaglia. Le oltre due ore di gioco nelle quali le ragazze di Secchi sono state in campo contro la Lilliput Torino confermano l’equilibrio di questa serie finale del campionato di serie B1 femminile. Ma ormai siamo arrivati all’ultimo atto, l’ultima partita della stagione e conta solo vincere.

Per ottenere la promozione in serie A2 la formazione marchigiana dovrà vincere 3-0 o 3-1. In caso di successo al tiebreak si andrebbe al Golden Set. La sconfitta con qualsiasi risultato premierebbe le piemontesi. Si gioca sabato alle 18 a Moie.

Per quanto riguarda le altre sfide, la Psa Olympia Genova ha già conquistato il pass per la A2 superando la Vivigas Arena Verona bissando al ritorno il successo dell’andata.

Nelle altre gare, 4 vittorie interne, Trecate (No) su Cerignola, Vicenza (allenata dall’ex Lardini Chiappini) su Aragona, Volta Mantovana di Matteo “Bibo” Solforati al tiebreak su Altino. Un solo successo esterno, quello di Albese Con Cassano a Lecco.

I match di ritorno si giocano sabato alle 18, come detto, quello di Moie e quello di Aragona. Alle 21 si gioca ad Albese con Cassano. Domenica invece ultimo atto a Cerignola con inizio alle 16.30 e ad Altino (CH) alle 18.30.

La sconfitta della DeMitri Volley Angels in casa nella finale di andata di serie B2 contro la Focol Legnano che regala un posto in B1, mette le lombarde in fortissimo vantaggio per il salto di categoria ma la squadra di Capriotti, autrice di una stagione quasi perfetta, non intende gettare la spugna e ripartire dall’ottimo approccio al match che ha consentito di vincere il 1’ set. Si gioca sabato alle 18 al Palavolley di Legnano.