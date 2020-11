Volley, la serie A3 maschile è in crisi per il covid

MACERATA – In quella che doveva essere la 3’ giornata di andata del campionato di serie A3 maschile, tra girone Bianco e girone Blu nel weekend si sarebbero dovute giocare 12 partite.

Causa contagiati da covid-19 più o meno certificati, si sono giocate appena 4 partite in totale e senza che le tre marchigiane potessero scendere in campo. Il totale delle partite da recuperare nei due gironi è di 19 incontri.

A Grottazzolina tutto era pronto per il match tra la Videx e Tuscania ma invece, nella serata di venerdì, è stata ufficialmente rinviata la partita a data da destinarsi, come da protocollo federale, causa positività al covid-19 di un collaboratore del gruppo squadra ospite, stante l’impossibilità di effettuare i tamponi di controllo in tempo utile.

Nel Girone Bianco non ha potuto ancora esordire in campionato la Med Store Macerata che avrebbe dovuto giocare in casa contro Montecchio Maggiore. Domenica 8 novembre si dovrebbe giocare a Brugherio (MB) ma, in attesa del nuovo DPCM del Governo resta un forte punto interrogativo sul match.

Già tolta dalla programmazione invece è la partita tra Vigilar Fano e Bolzano anche questa a data da destinarsi.

Questa serie di rinvii compromette la bellezza di uno sport che vive anche sui risultati degli avversari, sull’attendibilità della classifica, sulla normalità di una settimana di lavoro e di una stagione.

La Lega Volley non sembra intenzionata a fermare il campionato preferendo proseguire così, giocando le partite che si possono disputare rispetto alla programmazione del calendario. Lo spettacolo deve andare avanti anche quando sussistono dubbi se di questo ancora si tratti.