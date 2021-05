Volley Serie A3, la MedStore Macerata all’ultimo ostacolo

Per superare Lecce c’è voluta gara 3 ma ora la squadra di Di Pinto ha solo l’ostacolo Motta di Livenza che la separa dal sogno A2. I precedenti non sono favorevoli

MACERATA – Nemmeno il tempo di gioire per il superamento del turno contro la Libellula Lecce nella gara 3 giocata mercoledì che la MedStore Macerata orienta il mirino dal Salento al Triveneto. Domenica 9 maggio alle 19 Dennis e compagni saranno a Motta di Livenza per gara 1 della semifinale.

Dall’altra parte del tabellone si affrontano la sorprendente Brugherio, giustiziera di ben due marchigiane, prima Fano poi Grottazzolina, che proverà a superare la favorita Porto Viro.

La semifinale è mascherata da finale perché chi la spunterà sarà promossa in A2.

Il ritorno è calendarizzato per domenica alle 18 a Macerata ma alle 17 si dovrebbe giocare il ritorno dei quarti di finale dei playoff di serie A2 femminile tra CBF Balducci e Sassuolo e quindi è probabile l‘anticipo a sabato 15 maggio nel pomeriggio. Sullo stesso campo sabato 15 maggio giocherà alle 20.30 la Paoloni Macerata il ritorno del primo turno dei playoff di B maschile contro Foligno.

Per la MedStore Macerata l’avversario è di primissimo profilo come si addice al punto nodale della stagione. Motta di Valenza ha vinto la regular season con 58 punti, 16 in più di Monopoli e soci, vincendo 19 volte a fronte di 3 sconfitte. Gli scontri diretti giocati in regular season parlano veneto: 3-0 all’andata, 1-3 al ritorno nelle Marche.

Coach Di Pinto si è dichiarato felice di avere questa occasione di confrontarsi nuovamente con la squadra allenata da una vecchia volpe del mondoflex come coach Lorizio. Già nella stagione 2015-16 il tecnico pugliese aveva condotto la formazione veneta alla promozione in A2 ma la società dovette rinunciare. Ora tutto lascia supporre che il club sia pronto per affrontare la seconda serie nazionale ma dovrà vedersela con Angel Dennis e compagni che ovviamente intendono sovvertire il pronostico.

Il 6+1 dei verdi, che ai quarti hanno eliminato Pineto, è composto da Alberini e Gamba sulla diagonale principe, Luisetto e Arienti sono i centrali, Scaltriti e De Marchi in posto 4, Battista libero.