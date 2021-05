Volley Serie A2, la Megabox Vallefoglia espugna Soverato

Con un’ottima prova si è aggiudicata gara 1 dei quarti di finale in trasferta. Domenica in casa basteranno due set per strappare il pass per la semifinale. Shields 25 punti

SOVERATO – Missione compiuta per la Megabox Vallefoglia che centra il successo esterno (1-3) mettendo dalla sua parte la serie contro Soverato, squadra ostica e trascinata dalla propria statunitense Shieds, autrice di 25 punti, insufficienti però per portare l’incontro almeno al tiebreak.

Parte forte la Megabox che spinge forte al servizio ed è ordinata a muro difendendo e contrattaccando con una Bacchi molti ispirata. Il set si chiude presto 17-25 senza difficoltà.

Anche nel secondo set la squadra di Bonafede parte bene e sale (6-9) ma Soverato reagisce, pareggia e alza la qualità tecnica dei suoi colpi. La partita è combattuta e si lascia guardare. La Megabox sembra avere il piglio dei giorni migliori. Sul servizio di Bertaiola le biancoverdi piazzano un break che le porta sul 12-16 anche grazie a qualche errore di Shields dal cui braccio dipendono le fortune offensive delle calabresi. Balboni mette in ritmo le sue attaccanti e Bacchi, Kramer, Pamio, Colzi e Pamio a metà set hanno realizzato tutte lo stesso numero di punti personali, 6. Mason prova a dare una mano a Shiedls ma coach Napolitano sul 17-21 ha già speso i suoi timeout e il set ha preso la via di Vallefoglia che infatti chiude con due punti in fila di Bacchi 19-25.

Alla ripartenza le padrone di casa sono già con l’acqua alla gola. Trovano il primo vero vantaggio del match (7-5) ma siamo già in “zona Pamio” e Balboni se ne accorge servendo la sua schiacciatrice mancina con maggiore regolarità. È lei la prima delle sue ad andare in doppia cifra. Soverato mantiene i due punti di vantaggio (12-10). Shields firma l’ulteriore allungo (14-10) per il timeout del coach ospite. È il momento migliore per le padrone di casa intenzionate ad allungare l’incontro. Bonafede gioca la carta Dapic che entra con Ricci per Kramer e Colzi (16-12). L’impatto della croata è buono ma Soverato non molla e in dirittura di arrivo del set chiude agevolmente 25-16.

L’avvio del quarto set è con i soliti sestetti. L’asse Shields-Mason guida la fuga che porta Soverato sul 13-9 ma la Megabox reagisce trascinata da Bacchi e torna a -1 (14-13). È il momento clou dell’incontro. A quota 16 si è in parità. È la Megabox a rompere l’equilibrio e a mettere la freccia 18-20 ma le calabresi piazzano un controbreak di 4-1 (22-21). Dopo il timeout, Vallefoglia si procura un match point che le ospiti capitalizzano per il 23-25 e l’1-3 finale.

Al ritorno domenica al PalaDionigi basteranno due set alle ragazze di Bonafede per staccare il pass per la semifinale. Soverato deve vincere 0-3 o 1-3 per giocarsi tutto al Golden Set.

Soverato – Megabox Vallefoglia 1-3 (17-25; 19-25; 25-16; 23-25)