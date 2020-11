Il tiebreak non sorride alla Megabox Vallefoglia

VALLEFOGLIA – Dopo due ore di battaglia al PalaDionigi fa festa l’ottima Soverato che riscatta la sconfitta subita a campi invertiti.

Per la Megabox era l’occasione per sorpassare in classifica Cutrofiano il cui match è stato rinviato per casi di positività nella squadra di Montecchio. Le venete avevano rinviato anche contro la Balducci domenica scorsa ma per “colpa” delle maceratesi.

In cronaca, partita equilibrata, combattuta, con squadre a braccetto fino al 21 poi la Megabox si distrae, ci mette 3 errori e regala il set, 23-25

Nel secondo set parte meglio Soverato salendo subito 4-1 con tre muri (due su Bacchi ed uno su Bertaiola, rilevata da Colzi. La partita resta bella e combattuta con scambi spesso lunghi Sul servizio di Colzi la Megabox piazza un break che la porta avanti 20-15. Soverato non molla, Lotti ricuce fino a -2, poi ci pensano Kramer e un’infrazione ospite a chiudere il set riportandosi in parità, 25-21.

Nel terzo set parte subito fortissimo la Megabox: 7-2 con due punti in fila di Bacchi. Lotti riporta subito in parità Soverato prima sul 7-7 e poi sull’11-11. Le padrone di casa scappano via 21-15 con Pamio e Colzi scatenate. Soverato torna sotto 23-20 un ace di Pamio regala il set alla Megabox, 25-20.

Nel quarto set conduce sempre Soverato: 9-5 e 15-9 con la firma dell’americana Shields. La Megabox non molla e un turno di battuta di Durante riporta locali sul 17-18, ma il riaggancio non riesce. Nel finale, un muro di Riparbelli su Bacchi e due errori in fila di Pamio chiudono il set a favore delle ospiti 20-25.

Nel tie-break riparte forte Soverato: Soverato raggiunge il +6 sul 9-3 e la Megabox non riesce più a recuperare. Chiude Shields sul 9-15.

Ecco il tabellino:

MEGABOX VALLEFOGLIA-VOLLEY SOVERATO 2-3

MEGABOX: Balboni 1, Bacchi 11, Bertaiola 2, Saccomani 14, Pamio 23, Kramer 17; Bresciani (L), Colzi 11, Durante, Costagli 1, Stafoggia. N.e. Ricci. All. Bonafede.

SOVERATO: Lotti 13, Meli 18, Bortoli 6, Mason 16, Riparbelli 12, Shields 16; Barbagallo (L), Piacentini 2, Ferrario, Bianchini, Salimbeni. N.e. Cipriani, Nardelli. All. Napolitano.

ARBITRI: Mattei e Oranelli.

PARZIALI: 23-25 (25‘), 25-21 (25’), 25-20 (25’), 20-25 (26’), 9-15 (15’).

Ecco il quadro completo della 1’ di ritorno: Megabox Vallefoglia – Soverato 2-3; Martignacco – CBF Balducci Macerata 3-1; Cutrofiano – Montecchio rinviata; San Giovanni in M. – Talmassons 2-3. Riposa Teodora Ravenna.

Classifica: Cutrofiano 18, Megabox Vallefoglia 17, Soverato 16, Ravenna 15, San Giovanni in M. 12, Talmassons 12, Martignacco 11, CBF Balducci Macerata 9, Montecchio 3.