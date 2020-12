La CBF Balducci cambia la regia

MACERATA – Bomba di mercato per la squadra che non gioca dal 15 novembre flagellata dal Covid-19 e che, oltre a non giocare oggi a Ravenna, non potrà scendere in campo nemmeno sabato in casa contro Cutrofiano sabato prossimo. Nonostante i problemi di contagio la società si è dovuta muovere sul mercato velocemente.

La CBF Balducci infatti ha dovuto assecondare le richieste di Elisa Lancellotti che, per gravi motivi familiari, aveva necessità di tornare dalle parti di casa, in Emilia. Andrà probabilmente a colmare il vuoto lasciato da Pincerato a Montale Rangone diventando compagna di squadra della mitica Tay Aguero

Per il DS Maurizio Storani non deve essere stato facile trovare una sostituta sia perché il mercato chiude lunedì 14 dicembre sia perché Lancellotti era considerata una colonna di questa squadra, nonostante i problemi alla schiena che l’hanno limitata nell’avvio di stagione e l’intesa con alcune delle nuove, Mancini in particolare, mai decollata. La decisione comunque non è di ordine tattico ma solo personale.

La soluzione per arrivare a fine stagione è rappresentato da Giulia Galletti, bolognese, classe ’99 arriva dalla UYBA Busto Arsizio.

La società bustocca che ha esonerato la scorsa settimana il coach Marco Fenoglio, ha subìto a inizio stagione l’infortunio della titolare Poulter e giocato alcune partite con la vice Asia Bonelli. Galletti era la riserva di Bonelli.

Col rientro della statunitense le gerarchie avevano escluso Galletti dalla possibilità di avere chances di mettersi in mostra. Da gennaio aveva giocato a Sassuolo in serie A2 proveniente da Marsala.

Galletti non potrà giocare, da regolamento, i recuperi contro Montecchio e contro San Giovanni in Marignano mentre sarà in campo in quelli contro Soverato e contro Ravenna.

E’ probabile vederla in campo probabilmente solo ad inizio 2021.

Per la Balducci è una stagione sempre più disgraziata.