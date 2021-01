Volley Serie A maschile e femminile, le prime gare del nuovo anno

La Cucine Lube sarà in campo 3 volte in 8 giorni così come la MedStore Macerata. Impegno doppio anche per la CBF Balducci. La Videx deve ritrovarsi

Il nuovo anno parte ancora una volta all’insegna del volley di serie A che vede in campo alcune delle squadre marchigiane.

Sabato 2 gennaio alle 18 in diretta su RaiSport scende in campo la Cucine Lube giocando contro la Kioene Padova in trasferta per l’anticipo della 6’ di ritorno che si completerà nel giorno successivo.

Martedì 5 gennaio sempre alle 18, la squadra di De Giorgi recupera il match della 5’ giornata. All’Eurosuole Forum arriva la Gas Sales Piacenza di coach Lorenzo Bernardi che non giocherà domenica 3.1 contro Modena per problemi strutturali al proprio impianto di gioco.

Juantorena e compagni poi giocheranno anche domenica 10 gennaio in trasferta contro l’Allianz Milano.

Sempre martedì 5 gennaio ma alle 17, alla Marpel Arena la CBF Balducci recupera il match non disputato contro il Cuore di Mamma Cutrofiano e valido per la 7’ giornata di ritorno del campionato di serie A2 Femminile Girone Est. Vincendo, la squadra di coach Carratù salirebbe in vetta al girone dopo il successo nel recupero contro Montecchio nel quale ha sofferto nel 1’ set per poi vincere in scioltezza. Le pugliesi in classifica hanno un punto in meno della Megabox.

La squadra di Paniconi poi giocherà domenica 10 gennaio a Talmassons in quello che si annuncia come un match più alla portata di Lipska e compagne rispetto a quello contro la corazzata salentina. Contemporaneamente la Megabox Vallefoglia ospiterà la Teodora Ravenna.

Domenica 3 gennaio alle 18 scende in campo in casa la MedStore Macerata che ospita la ViviBanca Torino per il recupero della 2’ giornata di andata del campione di serie A3 maschile Girone Bianco. La squadra di Di Pinto giocherà anche all’Epifania a San Donà di Piave alle 19.30, recupero della 6’ giornata.

Nel Girone Blu, invece, la Videx Grottazzolina deve uscire dal momento delicato dopo la sconfitta interna contro Tuscania nel recupero del 30 dicembre per 1-3, terzo stop consecutivo per Starace e compagni dopo quello di Galatina e in casa con Pineto. La trasferta di Modica programmata per il 10 gennaio darà tempo di lavorare.

La Vigilar Fano invece deve recuperare le partite contro Portomaggiore, Bolzano e il derby con Macerata ma gli incontro non sono ancora stati calendarizzati.