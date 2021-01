Volley, la Sampress Loreto vede l’inizio. Al Palaserenelli arriva Macerata

LORETO– Dopo tanto parlare, dopo tante ipotesi e tanti rischi dettati dalla pandemia, domenica sarà finalmente tempo di campionato per la Serie B di Volley. Al Palaserenelli di Loreto domenica alle 17.00, la Sampress Nova ospiterà la Paoloni Macerata per la prima giornata della stagione 2020-2021 e quel che ne uscirà sarà un match già indicativo per pesare le forze in questo torneo. Le parole della vigilia in casa neroverde sono state affidate a coach Romano Giannini che ha fatto il punto della situazione in vista del match:

«Nei nostri ragazzi vedo tanta voglia di fare, perfino troppa forse, mentre in campo serve lucidità coraggio, perché in questa fase di campionato sono convinto che farà bene chi commetterà meno errori dell’avversario. Ho già detto in passato che non siamo abituati in casa ad un clima gelido tristemente trovato in altre realtà perché i nostri tifosi coi tamburi, le trombette, il tifo, hanno sempre caratterizzato la partita al Palaserenelli. Il clima sarà da amichevole ma con tre punti in palio. Coi ragazzi ne abbiamo parlato e sono pronti».

Non manca qualche anticipazione sullo schieramento: «Abbiamo bisogno di certezze e quindi oggi più che mai un elemento carismatico e di sicuro rendimento come il nostro capitano Paco Nobili, così come Stoico e Molinari al centro, sono pedine fondamentali per questo avvio. Vedremo poi la conclusione della settimana di lavoro per fare le scelte. Ho piena fiducia nella nostra squadra e so che possono fare molto meglio di quanto visto negli allenamenti congiunti fatti finora».