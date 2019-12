Volley, una Sampress Loreto cuore e carattere piega Foligno

I loretani di coach Romano Giannini riescono a ribaltare il risultato dopo lo 0-2 di partenza, conquistando punti importanti per la loro classifica. Da segnalare la splendida prova individuale di Spescha, capitano di giornata per l'assenza di Nobili

LORETO– Cuore, carattere e intensità. La Sampress Loreto sa attaccare e soffrire, conquistando punti importanti per la sua classifica. I neroverdi di coach Romano Giannini piegano 3-2 il Foligno effettuando una splendida rimonta dopo il parziale di 0-2 in favore degli ospiti. La prova complessiva è degna di nota ma vanno sicuramente segnalati anche l’apporto di Spescha, capitano di giornata per via dell’assenza di Nobili.

SAMPRESS NOVA VOLLEY LORETO – EDOTTO INTEGRA FOLIGNO 3-2

SAMPRESS NOVA VOLLEY LORETO: Caciorgna 8, Pasquali 11, Cremascoli 3, Stoico 5, Torregiani 1, Alessandrini 12, Palazzesi 1, Carletti (L2), Ferri, Dignani (L), Spescha 27, Mazzanti 6. All. Giannini

EDOTTO INTEGRA FOLIGNO: Noveski, Carbone 14, Marcovecchio 24, Zaimi (L2), Piumi 4, Meri 9, Toselli, Beddini, Conti, Conforti (L1), Maracchia 1, Della Rosa 15, Di Marco 7, Mancini, Mele. All. Restani

PUNTEGGIO: 23-25; 12-25; 29-27; 25-22; 15-11

ARBITRI: Mazzocchetti e Galteri di Pescara

