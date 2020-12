Volley, nel recupero della nona giornata la Lube non fa sconti

Ancora un successo pieno per la squadra di De Giorgi che in un’ora di gioco ha superato Cisterna (3-0) aggiungendo altri tre punti. Top scorer Osmany Juantorena

CIVITANOVA MARCHE – La Cucine Lube centra un altro successo da 3 punti superando col massimo scarto la Top Volley Cisterna allenata dall’ex schiacciatore Kovac nella nona gioranata di andata della SuperLega Credem Banca.

Partita lucida e concreta per un gruppo che è consapevole di essere in un momento molto intenso nel quale ogni stilla di energia risparmiata è un vantaggio per l’incontro successivo. Quindi 6 punti in 4 giorni prima contro Verona poi Cisterna sono un buon viatico per il prosieguo.

Sabato 5 novembre ancora un impegno di campionato contro Modena alle 18 in diretta su RaiSport, poi sarà il momento della Champions League con la “bolla” a Tours contro i padroni di casa, la Sir Safety Perugia e i turchi di Izmir.

La cronaca racconta di un match esistito solo nel prime set poi, come aveva annunciato già coach Kovac nel pregara, stare dietro alla Lube per Cisterna è stato praticamente impossibile.

De Giorgi ha schierato di nuovo Rychliski dopo la chance concessa ad Hadrava contro Verona. Il lussemburghese ha messo 13 punti appena dietro il capitano Osmany Juantorena autore di 15 punti personali. Campo anche per il giovane Yant che piano piano sta facendo esperienza.

Tra gli ospiti il solo Sabbi è arrivato alla doppia cifra.

Ecco il tabellino dell’incontro del recupero della 9ª Giornata:

Cucine Lube Civitanova – Top Volley Cisterna 3-0 (25-23, 25-15, 25-17)

Cucine Lube Civitanova: De Cecco 0, Juantorena 15, Anzani 6, Rychlicki 13, Leal 8, Simon 8, Marchisio (L), Hadrava 0, Balaso (L), Larizza 0, Yant Herrera 5. N.E. Diamantini, Kovar, Falaschi. All. De Giorgi.

Top Volley Cisterna: Seganov 0, Tillie 6, Szwarc 7, Sabbi 10, Randazzo 3, Krick 5, Rondoni (L), Sottile 0, Cavaccini (L), Cavuto 1, Rossato 0, Onwuelo 0. N.E. Rossi. All. Kovac.

ARBITRI: Saltalippi, Brancati.

NOTE – durata set: 30′, 24′, 23′; tot: 77′.