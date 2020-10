Volley, Ravenna troppo forte per una CBF Balducci Macerata incerottata

MACERATA – Non è bastato il cuore alla Cbf Balducci Macerata per muovere ancora la classifica ed evitare la prima sconfitta interna stagionale. Sulla sua strada ha trovato una Teodora Ravenna concreta e concentrata non nuova a conquistare i 3 punti in trasferta. Partita tirata con le ravennati molto incisive al servizio e capaci di sfruttare la grande fisicità in attacco

La Balducci ha fatto il possibile senza Renieri, Pirro e Mancini a mezzo servizio. Lipska gioca ancora opposta e Rita è preferita in avvio a Martinelli. Dopo un avvio equilibrato le ospiti hanno piazzato un break di 5-14 che ha chiuso il set 17-25.

Nel 2° parziale il pubblico ha provato a spingere le sue ragazze. Kavalenka annulla due set point poi Maruotti mette out in diagonale chiudendo 26-28. Sotto 0-2 Paniconi gioca la carta Martinelli per Rita. Macerata c’è e non molla. Kavalenka mette out regalando 2 set point. Lipska chiude 25-23. Alla ripresa è Bendandi a cambiare al centro inserendo Assirelli per Guidi ed il set corre senza strappi. La Cbf Balducci sale 19-16 e prova la fuga ma Ravenna vuole i 3 punti. Assirelli regala un match point. Sull’attacco out di Lipska si chiude l’incontro.

Mvp del match la schiacciatrice ospite Rebecca Piva autrice di 23 punti. Bolognese, classe 2001, è destinata a una grande carriera.

Ottima prestazione del libero maceratese Giulia Rocchi in forza alle romagnole.

In classifica la Cbf Balducci resta a quota 6 e domenica 25 ottobre c’è la trasferta di Cutrofiano mentre Ravenna sale a 9 punti.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Pomili 11, Martinelli 2, Sopranzetti, Lancellotti 3, Giubilato, Renieri, Pirro (L2), Lipska 23, Peretti, Mancini 6, Maruotti 10, Rita 3, Bisconti (L1). All. Paniconi

OLIMPIA TEODORA RAVENNA: Morello 3, Poggi 0, Piva 23, Bernabè, Assirelli 2, Monaco, Guidi 7, Torcolacci 11, Guasti 9, Kavalenka 24, Rocchi (L1), Giovanna. All. Bendandi

Arbitri: Mesiano e Traversa

Risultato: 17-24 (21’); 26-28 (31’); 25-23 (26’); 23-25 (26’)

Note: Macerata: bv 4 bs 8 muri 5; Ravenna: bv 4 bs 14 muri 10. Spettatori 200

Le altre partite del 6° turno di serie A2 volley femminile: Montecchio – Martignacco 3-2; Cutrofiano – Talmassons 3-2; Soverato – San Giovanni in M. 3-0. Riposa Megabox Vallefoglia.