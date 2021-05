Volley, playoff: la Clementina 2020 ha un piede in finale

MOIE – Delle tre marchigiane rimaste in corsa nei playoff di volley di serie B tra B1 e B2 Femminile e B maschile, fa festa solo la Clementina 2020.

In serie B Maschile, infatti, la Paoloni Macerata ha ceduto 3-0 in casa nella semifinale per la promozione in serie A3 contro gli umbri di San Giustino. Ritorno domenica 6 giugno a San Giustino alle 17.30 ma il pronostico pende decisamente a favore degli umbri. Tuttavia la squadra di Giganti ha ceduto il primo set ai vantaggi facendo il massimo per rendere difficile la vita alla corazzata avversaria.

Grande impresa invece in B1 Femminile per la Battistelli Termoforgia Clementina 2020 che ha vinto nettamente in casa del VolleyRò Casal De’ Pazzi. Al PalaScozzese di Roma, le ragazze di coach Luca Secchi hanno dominato l’incontro imponendosi 3-0. Il ritorno che si gioca a Moie sabato prossimo sembra poco più di una formalità. Tra le ragazzi di Secchi spicca la prestazione della MVP Alessandra Vidi.

Nella finale per salire in B1 Femminile, invece la DeMitri Volley Angels ha perso 3-1 in casa della Blueline Forlì. Ritorno sabato 5 giugno sempre alle 17.30 a Porto San Giorgio. Per ribaltare il risultare e salire in 3’ serie ci vorrà una grande impresa.

Ecco il tabellino di: Volleyrò CDPazzi Roma – Battistelli Termoforgia Clementina 0-3

Volleyrò CDPazzi Roma: Salvatori 1, Ribechi 10, Atamah 3, Cabassa 2, Viscioni 14, Batte 1, Orlandi 1, Bellia 8, Catania 1, Di Mario (L1), Valoppi (L2), Polesello, Esposito. All. Ebana

Battistelli Termoforgia An: Eleonora Gatto 3, Sara Gotti 12, Alessandra Vidi 11, Fulvia Gridelli 9, Sofia Cerini 7, Castellucci Alessia 11, Sara Zannini, Eleonora Bruno (L), Eleonora Fastellini, Cardoni Giulia, Valentina Fedeli, Ludovica Leonardi. 1° All. Luca Secchi, 2° All. Giacomo Giampieri.