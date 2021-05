VALLEFOGLIA – Alla vigilia dell’ultimo atto della stagione, quello dei playoff, la Megabox Vallefoglia ha già dimostrato di essere una realtà solida e ben organizzata. La stagione è iniziata con un crescendo notevole tanto da vincere con largo margine il Girone Est.

Come capitato a praticamente tutti i gruppi squadra di questo campionato e non solo, la Megabox ha dovuto pagare dazio alla terribile infezione da Covid-19 che ha pesato molto sulla parte centrale della stagione. La squadra ha dovuto rinunciare a giocare la semifinale playoff con la CBF Balducci Macerata dopo aver eliminato Marsala ai quarti, e ha perso gran parte dell’abbrivio nel momento clou della Pool Promozione. Il recupero dei match non disputati per la quarantena ha consentito comunque alla squadra di chiudere al 3’ posto dietro all’Acqua e Sapone Roma, promossa direttamente, e a Mondovì, con un pizzico di rammarico per aver assaporato anche la gioia della vetta.

Nell’ultimo recupero la squadra ha ceduto al tie-break alla Sigel Marsala pur conservando il gradino più basso del podio per la contemporanea sconfitta delle rivali di Macerata, battute a Sassuolo.

L’accoppiamento dei Quarti di Finale le vedrà confrontarsi con le calabresi di Soverato con andata in trasferta mercoledì 12 maggio, e ritorno tra le mura amiche nel weekend, per sfruttare il fattore campo anche di un eventuale golden set.

Il quadro completo degli accoppiamenti tutti con gara di andata sul campo delle peggio classificate è il seguente:

LPM BAM Mondovì-Olimpia Teodora Ravenna;

Eurospin Ford Sara Pinerolo-Sigel Marsala;

CBF Balducci HR Macerata-Green Warriors Sassuolo

Megabox Vallefoglia – Soverato

Per l’esperto DS Piero Babbi «il risultato conseguito è molto soddisfacente. L’obiettivo della stagione era confermare la nostra permanenza in serie A, cosa che abbiamo fatto addirittura vincendo il girone Est. Nella Poule Promozione, abbiamo dimostrato di essere all’altezza anche delle squadre del girone Ovest, che sulla carta era considerato molto più forte del nostro. A questo punto, però, non ci accontentiamo e ci diamo nuovi obiettivi: la squadra ha le potenzialità per giocarsi le sue carte anche nei play-off per la promozione in A1».

La sconfitta con Marsala ha lasciato l’amaro in bocca dopo aver dominato per due set e mezzo.

«La squadra ha superato ostacoli enormi, a cominciare dal Covid che ci ha eliminato dalla Coppa Italia e ci ha costretto a giocare sette partite in ventuno giorni – insiste Babbi – ma ora è il momento di fare gruppo e di compiere l’ultimo sforzo. Siamo in ballo e vogliamo ballare, la stagione non è ancora finita e in palio c’è un traguardo enorme che vogliamo cercare di raggiungere a tutti i costi. Noi crediamo molto nel nostro gruppo e siamo convinti che se la possa giocare sino in fondo».

In caso di qualificazione in semifinale delle due marchigiane, si profilerebbe il derby con la Megabox ad avere, anche in questo caso, il fattore campo a favore.