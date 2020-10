Volley, la Megabox Vallefoglia espugna Ravenna e si issa in vetta alla classifica

Successo rotondo per la squadra di Bonafede che ha vinto con irrisoria facilità contro le romagnole. Con questi 3 punti scavalca San Giovanni in Marignano che ha riposato e sale in testa con Cutrofiano

VALLEFOGLIA – Serata da incorniciare per la Megabox Vallefoglia che si impone 3-0 a Ravenna centrando il secondo successo consecutivo, 4 vittorie su 5 partite di un avvio di campionato da incorniciare.

Il duo Bacchi-Pamio ha ancora una volta trascinato le biancoverdi al successo realizzando 36 punti in due. Considerando il turno di riposo osservato da San Giovanni in Marignano, grazie a questi 3 punti la Megabox opera il sorpasso salendo a quota 11 sempre a braccetto con il Cuore di Mamma Cutrofiano che ha vinto a Martignacco.

In cronaca la partita è stata combattuta solo nel 1’ set nel quale la Teodora Ravenna è riuscita a rimanere in scia a Balboni e compagne. Nei due successivi la Megabox ha preso subito un vantaggio ampio giungendo al capolinea senza voltarsi indietro e senza mai dare la possibilità alle padrone di casa di sperare di poter rientrare.

Ora per le pesaresi c’è il turno di riposo che consentirà di recuperare le forze ed al quale arrivano col morale al mille per l’ottimo cammino e addirittura il primato. Al ritorno in campo domenica 25 ottobre ci sarà il big match con San Giovanni in Marignano.

Ecco i risultati della 5’ giornata:

Teodora Ravenna – Megabox Vallefoglia 0-3; Sorella Ramonda Montecchio M. – Soverato 0-3; Itas Martignacco – Cutrofiano 0-3: CBF Balducci Macerata – Cda Talmassons si gioca giovedì. Riposa San Giovanni in Marignano

Il tabellino di OLIMPIA TEODORA RAVENNA – MEGABOX VALLEFOGLIA 0-3

OLIMPIA TEODORA RAVENNA: Morello, Rocchi (L), Kavalenka 10, Guasti 6, Torcolacci, Guidi 8, Monaco 2, Assirelli 7, Bernabè, Piva 10, Poggi, Giovanna. All. Bendandi

MEGABOX VALLEFOGLIA: Balboni, Bacchi 20, Colzi, Costagli 5, Pamio 16, Kramer 6; Bresciani (L), Saccomani, Durante, Bertaiola 5. N.e. Ricci, Stafoggia. All. Bonafede.

ARBITRI: Serafin e Jacovacci

PARZIALI: 22-25; 16-25; 15-25