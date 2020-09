Volley, la Megabox Vallefoglia vede lo storico esordio in A2

Si avvicina la Prima di campionato per la Megabox Vallefoglia che sabato 19 settembre sarà di scena a Soverato dove ci sarà l’esordio in serie A2. La lunga estate della società del patron Ivano Angeli si chiude con l’avvio ufficiale della stagione che coach Bonafede, forte del lungo rinnovo contrattuale sottoscritto con la società, ha presentato.

«È stato molto duro allenarsi sin da metà luglio – ha detto il tecnico – e le ragazze sono state encomiabili per impegno, dedizione al lavoro e professionalità. Abbiamo svolto allenamenti congiunti con squadre di A1 (tre volte con Perugia) e di A2 (due volte con Roma). Il gruppo sta crescendo, ma saranno le partite ufficiali a dare i primi verdetti. Sono molto curioso di vederci all’opera con i tre punti in palio, purtroppo il calendario non ci ha dato una mano proponendoci un esordio difficile sia dal punto di vista tecnico (Soverato è una squadra temibile) che logistico (la trasferta è una delle più complicate). Non vediamo l’ora di metterci alla prova: sarà un campionato lungo, che richiederà continuità e concentrazione».

La Megabox Vallefoglia è inserita nel girone Est con l’altra formazione marchigiana della CBF Balducci HR Macerata e formazioni che vanno dal Friuli Venezia Giulia, appunto alla Calabria con Soverato come trasferta più lontana. Il girone si presenta a 9 squadre con un equilibrio marcato e almeno 5-6 squadre tra cui il tema di Bonafede che proveranno a primeggiare

Il tecnico ex Bolzano, tuttavia, tiene un profilo basso. «Siamo una matricola, questo è un dato di fatto. Non vogliamo fare promesse che non siamo sicuri di mantenere, e quindi prima di tutto partiamo dal mantenimento della serie A a Vallefoglia anche per la prossima stagione. La formula del campionato prevede una prima fase a due gironi, le cui prime cinque classificate si qualificano alla poule promozione. Ecco, il nostro obiettivo è piazzarci nelle prime cinque per mettere subito al sicuro la permanenza in A2. Se riusciremo a farlo, guarderemo avanti giornata dopo giornata quello che sarà possibile fare».

A sorpresa la schiacciatrice Monica Lestini, abruzzese, classe ’94 arrivata in estate, ha preferito rescindere il contratto e dare la priorità ad altre scelte di vita constatando l’impossibilità di dedicarsi con il tempo e l’impegno necessario sia alla pallavolo che allo studio.

A contendere la leadership del girone è facile ipotizzare che ci saranno Mondovì, Pinerolo, Talmassons, Martignacco, ma anche la Cbf Balducci che parte a fari spenti non parte battuta per la corsa ai playoff.

La lotta è aperta e i moltissimi scontri diretti faranno la differenza così come il fattore campo. Ci sarà da divertirsi.