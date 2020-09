Volley, Paoloni Macerata: si intensificano le sedute della truppa di Giganti

La squadra sta lavorando duramente agli ordini del proprio staff tecnico. In questa settimana sono ben cinque le sedute programmate per permettere ai giocatori di raggiungere subito la miglior condizione

MACERATA – Si stanno intensificando e non di poco gli allenamenti della Paoloni Macerata in vista del prossimo campionato di Serie B di Volley. La formazione biancorossa, agli ordini di coach Giacomo Giganti e del suo staff, sta lavorando duramente alternando sedute atletiche a quelle tecnico-tattiche, fondamentali per cementificare l’amalgama della squadra.

«Sono soddisfatto per questi primi giorni di lavoro – ha spiegato il tecnico maceratese -. Ho visto i ragazzi volenterosi di ricominciare dandosi molto da fare in sala pesi senza risparmiare energie dopo la lunga sospensione dovuta al Covid-19. Dalla prossima settimana passeremo a pieno regime svolgendo una seduta al giorno ed alterneremo allenamenti di atletica e pesi alla parte tecnica in modo da far riprendere agli atleti la confidenza graduale con il pallone».

In questa settimana saranno cinque gli allenamenti in programma per la Paoloni che serviranno, principalmente, a riprendere confidenza con il pallone. L’ultimo impegno ufficiale risale a sette mesi fa sul campo del Pineto. Allora il Covid non era ancora nei radar.