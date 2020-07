Volley, Paoloni Macerata: il giovane Paolo Biagetti è pronto al salto in B

Il centrale cresciuto nella cantera maceratese è pronto al grande salto in B per la prossima stagione sportiva. Da parte sua grande determinazione per l'annata che verrà

MACERATA – Dalla cantera alla Serie B. Con due colori addosso, cuciti sulla pelle, il bianco e il rosso. Paolo Biagetti, centrale di 205 cm, sarà inserito a tutti gli effetti nel roster della Paoloni Macerata che affronterà la prossima stagione 2020-2021 del campionato di volley.

«Sono davvero felice che la società mi abbia promosso in prima squadra – ha confessato Biagetti -. È una grande soddisfazione personale che arriva dopo aver fatto molti sacrifici lavorando sodo in palestra. Non vedo l’ora di poter iniziare questa nuova avventura in un torneo nazionale come quello della Serie B che mi darà l’occasione di poter crescere ancora sia tecnicamente che fisicamente. Per chi mi conosce poco posso descrivermi come una persona scherzosa e divertente fuori dal campo, mentre nel rettangolo di gioco sono tutto il contrario e mi piace dare sempre il massimo per raggiungere gli obiettivi»

Sullo stato di forma le dichiarazioni di Biagetti sono inequivocabili: «Mi reputo molto competitivo e nella prossima stagione cercherò di impegnarmi ancora di più per farmi trovare pronto quando sarò chiamato a dare una mano; non avrò sicuramente problemi ad inserirmi nel gruppo in quanto conosco gran parte della squadra e sono certo che, se lavoreremo bene insieme, potranno arrivare grandi soddisfazioni»