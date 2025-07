Pallavolo, la serie A2 maschile con Fano e Macerata

Dopo l’annata interlocutoria per entrambe con una salvezza mai veramente in discussione soprattutto per Fano, le due formazioni conoscono le avversarie e si preparano a dare battaglia

FANO – Da Catania a Cantù, a Prata di Pordenone fino al derby sono 14 le formazioni che parteciperanno alla prossima serie A2 maschile.

In cadetteria tutto ok in termini di iscrizione per le aventi diritto e derby confermato tra la Virtus Volley Fano e la Pallavolo Macerata.

Insieme alle due marchigiane Fano e Macerata ci saranno Cantù e Brescia, Prata di Pordenone, Porto Viro e Ravenna, la favoritissima Siena, Pineto, Aversa, Sorrento, Lagonegro, Catania e l’altra big Taranto retrocessa dalla Superlega.

Giovedì 17 luglio dalle ore 14,30 si svolgerà la presentazione ufficiale della stagione e soprattutto saranno ufficialmente varati i calendari della stagione 2025-2026.

In casa Banca Macerata Fisiomed la grande novità è il cambio in panchina con coach Romano Giannini che dopo le stagioni da vice di Blengini prima e di Medei poi alla Cucine Lube, ha sentito forte il richiamo di tornare a fare l’head coach andando a guidare la formazione del Dg Vullo. Come vice avrà Dylan Leoni che ha avuto da giocatore e ritroverà lo scoutman Andrea Stortoni per molti anni insieme alla Nova Volley Loreto in serie B.

Molto rinnovata la squadra con il ritorno a casa del maceratese Tommaso Fabi, classe 1996, 200 cm di altezza. L’altro centrale sarà un altro ex Lube come Ionut Ambrose insieme al confermato Bara Fall. La diagonale palleggiatore-opposto sarà tutta italiana con il palleggiatore Matteo Pedron, (il vice sarà Becchio), e il bomber Marco Novello (il vice sarà Davide Diaferia) che formeranno una delle coppie più interessanti e potenzialmente letali del prossimo campionato di Serie A2.

In posto 4 ci sono già il 2007 piemontese Nicolò Garello pronto a giocarsi le sue carte accanto al bulgaro Rusi Zhelev. Laterale di 23 anni, alto 197 cm. Arriva per la prima volta in Italia dopo molti anni di esperienza nei campionati nazionali del suo Paese. Il talento non è passato inosservato da coach Blengini della nazionale maggiore bulgara che ha deciso di convocarlo come libero per la prima fase della VNL, la massima competizione internazionale itinerante per nazionali. Un traguardo straordinario per lui, che certifica il valore di uno schiacciatore destinato a diventare una delle punte di diamante del nuovo roster biancorosso. In posto 4 anche il 2006 Alessandro Talevi. Il libero è il veterano loretano Simone Gabbanelli.

Nella Virtus Fano accanto al confermato palleggiatore Manuel Coscione ci sarà il giovane Stefano Bisotto, fratello del libero della Cucine Lube. Cubano ma di passaporto sportivo italiano Edwin Arguelles Sanchez è il nuovo opposto della Virtus Fano. Il polacco Jan Fornal, classe 1995, alto 191 cm, fratello del più noto Tomasz, giocherà in posto 4 in diagonale a Federico Roberti. Il libero è Nicola Iannelli. Il grande colpo per la Smartsystem Essence Hotels Fano è l’ex nazionale Fabio Ricci. Confermatissimo in maglia fanese è Stefano Mengozzi: per lui sarà la ventesima stagione tra Superlega e serie A2, condita da oltre 550 partite e 3.000 punti in carriera.