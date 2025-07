Pallavolo, la Megabox Vallefoglia chiama a raccolta i tifosi

Pronta la campagna abbonamenti per i tifosi biancoverde a sostegno della squadra impegnata in Campionato e, per la prima volta, anche nella competizione europea della Challenge Cup

VALLEFOGLIA – La Megabox lancia la campagna abbonamenti 2025/26 per seguire dal vivo al PalaMegabox la Serie A1 Tigotà. Per la sua nuova avventura in massima serie il titolo della campagna è “Dacci un Grrr!”. Chiaro l’intento di convogliare tutta la passione che in questi anni si è creata intorno a società e squadra per spingere la squadra di Pistola a grandi risultati. La tessera di abbonamento permetterà di entrare a tutte le 13 partite casalinghe della Regular Season di Serie A1 Tigotà che si disputeranno al PalaMegabox sia in Campionato che in Challenge Cup fino agli eventuali Quarti di Finale.

Si parte dal 14 luglio per due settimane nelle quale i vecchi abbonati potranno esercitare il loro diritto di prelazione, mentre dal 30 luglio sarà il turno dei nuovi abbonati. Gli abbonamenti saranno in vendita su Liveticket (www.liveticket.it/megaboxvolley). Per info: 376.1636793 dalle 10 alle 12 o tramite e-mail a info@megaboxvolley.it

Tre le tipologie di abbonamento: per il settore centrale per il settore A/B e per quello C/F con prezzi da 264 euro scendendo poi a 198 euro e 165 euro, tutti poi con prezzi ridotti per Under 16 e Over 70. La presentazione della campagna abbonamenti è avvenuta nell’azienda partner Nethesis, a fare gli onori di casa il CEO Cristian Manoni, con la presenza del presidente Ivano Angeli, l’allenatore Andrea Pistola e la giocatrice Alice Feduzzi, una delle due pesaresi doc della squadra.

«Il sostegno del nostro pubblico è fondamentale – ha detto il presidente Ivano Angeli – e l’anno scorso, nei play-off, abbiamo richiamato quasi 5.000 persone alla Vitrifrigo Arena nella partita contro la Vero Volley Milano. Il colpo d’occhio e l’atmosfera hanno reso quel pomeriggio un momento indimenticabile che ci piacerebbe rivivere ancora. Al di là delle partite clou, vogliamo far crescere il nostro zoccolo duro di sostenitori affezionati».

Per coach Pistola: «Abbiamo costruito il nuovo gruppo seguendo la logica degli anni scorsi con un mix di atlete esperte del nostro campionato e di alcune giovani di grosse prospettive e voglia di arrivare ad alto livello».

Alla pesarese Alice Feduzzi, libero della Megabox, il compito di ribadire l’importanza della presenza dei tifosi al PalaMegabox. «Per noi atlete il sostegno del pubblico della nostra città e della provincia è determinante, sia dentro che fuori dal campo. Sentirsi la gente vicina ogni giorno dà una carica enorme e aiuta a raggiungere risultati sempre migliori».

Quest’anno in squadra ci sarà un’altra pesarese doc come la palleggiatrice Bartolucci.

La società ha recentemente concluso la presentazione del roster completo che prevede, tra le altre, due campionesse olimpiche.