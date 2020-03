Osimo, Nef e Volley Young lavorano da casa con i tesserati

Le società osimane hanno studiato un programma specifico con video e tutorial online. A spiegare l'iniziativa è stato il dg Valter Matassoli. «Un modo per essere positivi in vista del futuro»

OSIMO – Il Coronavirus non blocca gli allenamenti di Nef Osimo e Volley Young Osimo. Le due società osimane sono in contatto con i propri tesserati attraverso una programmazione online fatta di video e tutorial realizzati dai rispettivi staff tecnici. A spiegare l’iniziativa è il dg della Nef Valter Matassoli.

«Si tratta di un modo per rimanere in contatto con i nostri tesserati; far capire come, anche in questa maniera, la pallavolo sia vicino ai ragazzi. Con questi video tutorial possono allenarsi direttamente da casa, usando quello che hanno a disposizione. I video saranno anche sui nostri canali social e, in questo caso, le attuali tecnologie, smartphone ed i social, che spesso sono un elemento di distrazione vengono utilizzate per qualcosa di utile».

E per i più piccoli: «Per il minivolley mettiamo a disposizione, a chi serve, i palloni per gli esercizi – conclude Matassoli – I genitori mi possono contattare e, rispettando le attuali normative, faremo avere i palloni. Tutto questo è un modo per essere positivi in vista del futuro».