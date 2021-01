Volley, nel weekend in campo anche la B

JESI – Dopo molti dubbi e incertezze sul fatto di scendere in campo oppure no, anche i campionati di serie B, inizialmente previsti per inizio novembre, possono prendere il via per la soddisfazione di tutti gli atleti costretti ad allenarsi senza poter giocare partite ufficiali per molti mesi.

In B1 Femminile le 3 portacolori marchigiane, Lardini Filottrano, Clementina 2020 e Pieralisi Jesi sono ancora insieme anche nel mini girone come già accadeva nel girone D che sostanzialmente è stato diviso in 2 parti. Le marchigiane se la vedranno con 3M Perugia, Cesena e Imola.

In B2 Femminile le 5 marchigiane invece sono state divise. Fano e Corridonia sono nel girone con due formazioni perugine, Cattolica e Forlì. Porto San Giorgio, Pagliare e Fermo sono nel girone con Pescara, Manoppello e Montorio al Vomano.

In B Maschile marchigiane anche qui divise con Sampress Loreto, Bontempi Ancona, Libertas Osimo, Volley Potentino, Paoloni Macerata insieme ad Alba Adriatica mentre la Montesi Pesaro ha Bellaria e 4 umbre: San Giustino, Città di Castello e due squadre di Gubbio.

La 1’ giornata di serie B1 femminile girone D1 prevede la Lardini Filottrano in trasferta sabato 23 alle 17.30 sul campo della 3M Perugia mentre alle 18 la Clementina ospita a Castelbellino la Angelini Cesena. Domenica alle 17.30 la Pieralisi Jesi sarà in trasferta a Imola.

In serie B2 femminile girone I1, la Corplast Corridonia sarà a Forlì sabato alle 17.30, la Bcc Fano alle 18 a Cattolica. Nel girone I2 Porto San Giorgio ospita la Polymatic Pescara alle 17 mentre Pagliare gioca domenica alle 17.30 a Montorio al Vomano.

In B maschile girone F1 sabato alle 17.30 la Bontempi Ancona ospita Volley Potentino mentre la Libertas Osimo attende Alba Adriatica. Domenica alle 17 la Sampress Nova Volley Loreto affrontterà al Palaserenelli la Paoloni Macerata.

Nel girone F2 l’unica marchigiana è la Montesi Pesaro che avrebbe dovuto ospitare San Giustino ma non si giocherà per casi di positività.

Schiarita anche sul futuro dei campionati regionali che potrebbero partire a fine febbraio.