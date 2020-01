Volley, la Nef Osimo si risolleva sul campo del Foligno

FOLIGNO- Serviva una grande prestazione per invertire la tendenza negativa che aveva caratterizzato l’inizio del 2020 per la Nef Volley Osimo. Una grande prestazione è arrivata su un campo, oltretutto, non facile come quello dell’ Integra Edotto Foligno. I ragazzi di coach Masciarelli si godono il blitz esterno, maturato con il punteggio di 1-3. Il quarto posto in classifica giunge al termine di una vera e propria battaglia sportiva, al cospetto di un avversario umbro in grado spesso e volentieri di mettere in difficoltà la truppa osimana. Alla fine, nella vittoria, brillano le prove individuali di Pace, Silvestroni e Gatto capaci di alzare il livello della proprie giocate nei momenti più importanti della gara.

INTEGRA EDOTTO FOLIGNO – LA NEF OSIMO 1-3 (25-21; 20-25; 19-25; 20-25)

INTEGRA EDOTTO FOLIGNO: Noveski, Carbone 9, Marcovecchio ne, Zaimi, Piumi 3, Merli 14, Beddini ne, Conti ne, Conforti, Maracchia 17, Della Rosa 15, Di Marco 6, Mancini ne, Mele ne All. Restani

LA NEF OSIMO: Pettinari ne, Carletti ne, Silvestroni 12, Bacca 8, Paolucci ne, Massaccesi 8, Bruschi 10, Gagliardi, Pace 1, Rossetti 24, Stella 4, Gatto 2, Baldoni All. Masciarelli

Arbitri: Emanuele Renzi e Roberta Tramba