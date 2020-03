Nef Osimo, Masciarelli: «Ad oggi difficile fare previsioni sulla ripresa»

OSIMO- Lo stop per l’emergenza Coronavirus. La possibile ripresa o la sospensione definitiva della stagione. L’attività della Nef Osimo. Coach Roberto Masciarelli ha parlato di tutto questo a trecentosessanta gradi raccontando quello che si sta vivendo e come gli osimani, a casa, stanno proseguendo il lavoro: «Ognuno ha un piano d’allenamento personalizzato da svolgere individualmente. Sono tutti ragazzi molto seri e professionali e ci tengono alla loro condizione fisica, quindi sono convinto che tutti stiano lavorando bene». E se gli si chiede un parere sulla possibile ripresa:

«Una bella domanda. A mio modo di vedere penso sia difficile ad oggi fare una previsione. Sicuramente iniziare non sarebbe facile per molte squadre perché, come ti dicevo, non è mai facile riprendere il filo del discorso dopo una pausa così lunga. Noi ovviamente ci adatteremo a qualsiasi soluzione ovvio che la Federazione cercherà, in primis, di far concludere i campionati professionistici».