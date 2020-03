Volley, Menghi Macerata: «Mancherà il nostro pubblico. Vogliamo vincere»

MACERATA – A porte chiuse ma ripartirà. Il campionato di volley di serie A3, dopo l’ultimo turno di stop, tornerà a disputarsi nel fine settimana. La Menghi Macerata, senza poter contare sul suo pubblico, ospiterà domenica alle 18 la BCC Leverano con il chiaro intento di raccogliere l’intera posta in palio.

Lo specifica a chiare lettere il libero Simone Gabbanelli: «È la prima volta che vivo un’esperienza simile, ci mancherà il nostro pubblico. Dovremo cercare di rimanere concentrati sulla gara e dare il massimo. Abbiamo sfruttato la passata settimana per recuperare energie in vista di questo finale di stagione e abbiamo mantenuto il ritmo partita giocando due amichevoli. Ora vogliamo i tre punti».



L’obiettivo dei maceratesi è molto chiaro, ed è il piazzamento playoff: «Entrambe le squadre si giocano tutto nelle partite che restano. È un momento chiave della stagione, loro vorranno strappare punti per andare ai play-out, noi dobbiamo vincere per assicurarci il posto nei play-off, la classifica è ancora abbastanza corta. La distanza di posizioni non deve distrarci, sappiamo che Leverano non ci regalerà niente, sarà invece importante imporre il nostro gioco per mettere la partita sui giusti binari».