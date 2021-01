Volley, la Megabox Vallefoglia vince la partita e il Girone Est

VALLEFOGLIA – Missione compiuta per la Megabox che, superando la Cda Talmassons per 3-0, non solo ha aggiunto 3 punti alla sua classifica ma, considerando anche la sconfitta di Cutrofiano a San Giovanni in Marignano, ha messo in cassaforte il primo posto nel Girone Est di serie A2 chiudendo a 36 punti. Le pugliesi sono a 30 con una partita da recuperare.

Le ragazze di Bonafede sono apparse concentrate e desiderose di non concedersi altre distrazioni dopo la sconfitta nel derby di domenica scorsa.

Primo set dominato fin dall’avvio con la Megabox che scappa via subito 5-0 sul turno di servizio di Balboni. Pamio strappa il 20-8, massimo vantaggio nel set. Nel finale Talmassons accorcia ma la Megabox riparte e chiude 25-14.

Nel secondo set si parte in equilibrio. La solita Pamio strappa ancora (14-9) e chiude Bacchi sul 25-18.

Nel terzo set le ospiti sembrano non crederci. Un muro di Pamio porta la Megabox a +4 (7-3), ma la partita sale di interesse ed è viva e combattuta. Bertaiola mette a terra il 20-14. Un ace di Tirozzi riporta a -4 le ospiti (22-18), ricacciate indietro da un muro di Kramer. Un errore delle ospiti chiude i giochi sul 25-19.

Nel dopopartita, Fabio Bonafede, colpito in settimana da un gravissimo lutto familiare, ha preferito lasciare spazio al suo vice Giacomo Passeri: «Rimaniamo con i piedi per terra – ha detto Passeri – ma siamo molto felici per questa vittoria e per il traguardo che raggiungiamo. Da domani ripartiamo con ancora maggior voglia, ma intanto chiudiamo questa prima fase raggiungendo la salvezza, che era l’obiettivo che ci eravamo dati all’inizio della stagione. Ora quello che verrà sarà tutto in più per noi, ci confronteremo contro squadre di alto livello senza alcuna pressione se non quella di dare il meglio ogni partita».

Ecco il tabellino:

MEGABOX VALLEFOGLIA – CDA TALMASSONS 3-0

MEGABOX: Balboni 7, Bacchi 12, Bertaiola 7, Costagli 10, Pamio 13, Kramer 10; Bresciani (L). N.e. Durante, Stafoggia, Ricci, Colzi, Dapic. All. Bonafede.

CDA: Cutura 9, Tirozzi 8, Mazzoleni 9, Vallicelli 1, Bartesaghi 5, Nardini 6; Norgini (L), Dalla Rosa, Pagotto, Ponte. N.e. Barbazeni, Cristante. All. Barbieri.

ARBITRI: Proietti e Salvati.

PARZIALI: 25-14 (20’), 25-18 (23’), 25-19 (20’).

Ecco i risultati dell’aultima giornata:

Megabox Vallefoglia – Cda Talmassons 3-0; Omag San Giovanni – Cuore di Mamma Cutrofiano 3-2; Martignacco – Ravenna 1-3; Montecchio – CBF Balducci Macerata si gioca mercoledì 27 gennaio alle ore 20.