Volley, la Megabox Vallefoglia vince ancora

La squadra del patron Angeli chiude il 2020 in testa al Girone Est centrando il quarto successo consecutivo. Trascinate dalla ex Pamio, coach Bonafede non ha potuto far esordire la croata Dapic.

S. GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) – Missione compiuta per la Megabox Vallefoglia che passa anche in casa della temibile Omag San Giovanni in Marignano e resta in vetta alla classifica festeggiando il Natale da capolista.

C’era curiosità per vedere come coach Bonafede avrebbe gestito il nodo straniere ma, almeno in questo incontro, il neo acquisto Dapic è rimasta a guardare per un problema al mignolo rimediato in allenamento, e quindi la centrale Kramer ha giocato (e bene) l’intero incontro.

Opposta a Balboni, il tecnico ha schierato in avvio Costagli mentre nel secondo set, poi perso, è partita in sestetto Stafoggia con Colzi che è subentrata a set in corso, a Bertaiola al centro. Dal terzo set, schierata nuovamente Costagli.

Avvio deciso della Megabox in un match equilibrato con le ospiti capaci di allungare solo nel finale fino al successo 21-25. Il secondo set invece si è messo subito male con le padrone di casa romagnole subito avanti e capaci di mantenere il vantaggio costante sui 5-6 punti chiudendo 25-18. Nel terzo e poi nel quarto, però, la Megabox ha fatto valere la legge della capolista, perfetta in questo dicembre, che si è imposta con autorità e spessore in tutti i fondamentali. Superiore a muro e al servizio, la squadra di Bonafede ha sofferto un po’ in ricezione costringendo Balboni in regia agli straordinari.

Tutto bene comunque per la capolista che viaggia a vele spiegate e si godrà il meritato riposo. Prossimo turno ufficiale il 10 gennaio in casa contro Ravenna per recuperare la quinta giornata posticipata.

Top scorer la solita Pamio, ex di turno, ma le padrone di casa hanno fatto una gran bella figura.

OMAG SAN GIOVANNI IN MARIGNANO – MEGABOX VALLEFOGLIA 1-3

OMAG: Ceron 13, Berasi 1, Conceiçao 14, Cosi 11, Fiore 12, Peonia 13; Bonvicini (L), Aluigi, De Bellis, Spadoni, Urbinati. N.e. Fedrigo, Penna. All. Saja.

MEGABOX: Bertaiola 3, Costagli 6, Bacchi 12, Kramer 10, Balboni 4, Pamio 26; Bresciani (L), Stafoggia 2, Durante, Colzi 5. N.e.Dapic, Ricci. All. Bonafede.

ARBITRI: Mattei e Laghi.

PARZIALI: 21-25 (25‘), 25-20 (25’), 18-25 (22’), 22-25 (25’).

Le altre partite della 7^ giornata di ritorno del campionato di volley di serie A2 femminile sono:

Soverato – Cda Talmassons 3-1; Montecchio – Teodora Ravenna 0-3; CBF Balducci – Cutrofiano Rinviata. Riposa Martignacco

Classifica:

Megabox Vallefoglia 29; Cuore di Mamma Cutrofiano 25; Soverato 24; Teodora Ravenna 21 Omag S. Giovanni in M 21; Cda Talmassons 15 Martignacco 15 CBF Balducci Macerata 9 Montecchio 3.