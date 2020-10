Per la Megabox Vallefoglia è già vigilia di campionato

Il campionato di serie A2 femminile propone un turno infrasettimanale. Per la squadra lo scontro è molto impegnativo in trasferta a Ravenna. Chi vince resta agganciato al treno delle migliori

VALLEFOGLIA – La rocambolesca vittoria al tiebreak contro l’Itas Martignacco è già andata in archivio per la Megabox, pronta a tornare in campo mercoledì 14 ottobre alle 20.30 al PalaCosta di Ravenna contro l’Olimpia Teodora.

Le romagnole sono reduci da due vittorie consecutive, l’ultima delle quali conquistata con autorevolezza a Talmassons, sul campo di una squadra in difficoltà in classifica.

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su LVF TV, la WebTv ufficiale della Lega Volley Femminile di serie A (www.lvftv.com) e da TVRS, in differita, venerdì 16 ottobre alle 21 sul canale 11.

In classifica la Megabox è quota 8 punti appaiata a Cutrofiano che però ha già riposato e dietro di 2 lunghezze alla sorprendente Omag San Giovanni in Marignano che con Saguatti in squadra si sta dimostrando molto competitiva. Da verificare se proseguirà con le romagnole la stagione. Ravenna ha 6 punti ma ha già riposato.

Dopo questo incontro le biancoverdi potranno tirare il fiato osservando il turno di riposo nella giornata successiva quella in programma domenica. Per questo coach Bonafede chiede il massimo sforzo prima di poter respirare per qualche ora. «Per noi si tratta di una ulteriore tappa nel nostro percorso di crescita. Sarà una prova importante, con la quale saremo chiamati a dare la vera risposta dopo la sconfitta di Cutrofiano. La classifica è ancora indecifrabile, per cui prima di tutto dobbiamo guardare a noi stessi che ad altri aspetti».

Il match si annuncia equilibrato da due formazioni in buona salute che giocano una pallavolo molto aggressiva. Potrebbe essere un incontro da epilogo al tiebreak.