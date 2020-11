Volley, la Megabox Vallefoglia fa piangere le Sorelle Ramonda

Pesante successo in ottica classifica per la squadra di Bonafede che soffre nel 3’ set dopo aver dominato in tutti i fondamentali. Domenica arriva la capolista Cutrofiano

MONTECCHIO MAGGIORE – Torna al successo la Megabox Vallefoglia e lo fa imponendosi col massimo scarto sul campo del Sorelle Ramonda Montecchio Maggiore.

Le padrone di casa hanno pagato la lunga inattività, non giocavano più una partita dal 25 ottobre, e hanno ripreso ad allenarsi solo giovedì ma la Megabox ha vinto con una grande prova di squadra e di tutte le 5 attaccanti titolari in doppia cifra, evento rarissimo in questo sport e a questo livello.

Primi due set praticamente senza storia con Pamio e compagne a dominare in tutti i fondamentali.

Solo nel 3’ set le padrone di casa hanno avuto una prestazione più simile per percentuali e qualità complessiva alle ospiti che tuttavia, facendo valere la maggiore caratura complessiva e l’esperienza, hanno chiuso 0-3 dopo aver sprecato 2 match point.

Superlativa la prestazione a muro della Megabox che ha stoppato in ben 14 block-in le giovani attaccanti di casa.

In classifica nulla cambia perché anche Cutrofiano ha fatto bottino pieno e resta in vetta con due punti di vantaggio sulle ragazze di Bonafede e con un turno da recuperare e domenica prossima al Pala Dionigi arriva proprio la capolista per lo scontro tra la 1’ e la 2’ di questo Girone Est.

Ecco il tabellino di SORELLE RAMONDA IPAG-MEGABOX VALLEFOGLIA 0-3

SORELLE RAMONDA IPAG: Scacchetti 1, Cagnini 6, Bovo 7, Mangani 5, Battista 5, Brandi 8; Imperiali (L), Monaco, Canton, Covino, Rosso. All. Simone.

MEGABOX: Balboni 1, Bacchi 10, Colzi 11, Costagli 12, Pamio 15, Kramer 12; Bresciani (L), Stafoggia. N.e. Saccomani, Durante, Bertaiola, Ricci. All. Bonafede.

ARBITRI: Serafin e Sorgato.

PARZIALI: 18-25 (21‘), 9-25 (18’), 23-25 (25’).

Ecco il quadro completo della 2’ giornata di ritorno del girone Est.

CBF Balducci HR Macerata – San Giovanni in Marignano rinviata. Teodora Ravenna – Cuore di Mamma Cutrofiano 1-3; Soverato – Itas Città Fiera Martignacco 3-2; Sorelle Ramonda Montecchio – Megabox Vallefoglia 0-3; Riposa Talmassons.

Classifica: Cutrofiano 22, Megabox Vallefoglia 20, Soverato 18, Ravenna 15, San Giovanni in M. 12, Talmassons 12, Martignacco 12, CBF Balducci Macerata 9, Montecchio 3.