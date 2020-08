La Megabox Vallefoglia dà i numeri in attesa del calendario

PESARO – La scelta del numero di maglia non è mai un fatto banale per gli atleti (e quelli della pallavolo non fanno certo eccezione) che vivono molto spesso di piccoli rituali, presunte scaramanzie alle quali raramente intendono rinunciare.

Nella Megabox Vallefoglia che si prepara a disputare il suo primo campionato in serie A2 le scelte della ragazze di coach Bonafede sono le seguenti: 1 Giulia Bresciani; 3 Rachael Kramer; 4 Chiara Costagli; 5 Martina Balboni; 6 Laura Saccomani; 7 Alice Stafoggia; 8 Alessandra Colzi; 10 Alice Pamio; 11 Ilaria Durante; 12 Silvia Bertaiola; 14 Elena Ricci; 18 Monica Lestini.

La società ha anche designato quale capitano della Megabox Vallefoglia 2020/2021 il libero Giulia Bresciani. In questo caso la carica ricoperta è più morale che pratica perché, da regolamento, il libero non può essere capitano in campo. i precedenti tuttavia sono illustri. Lo fu Mirko Corsano alla Lube e lo fu Massimo Colaci in nazionale. Tuttavia resta il riconoscimento e la stima nei confronti della persona e dell’atleta.

Lo stesso coach Fabio Bonafede ha motivato la decisione. «È stata una scelta molto consapevole. Giulia è una delle atlete che, avendo già giocato con me in passato, conosce molto bene la mia filosofia di allenamento e di gioco. Abbiamo ritenuto che avesse il carattere e le caratteristiche giuste per svolgere un ruolo così importante all’interno della squadra». Insieme hanno ottenuto la promozione in A1 ai tempi di Bolzano e come avversario della Lardini Filottrano.



Per la quasi 29enne toscana di Pietrasanta (LU) ex San Giovanni in Marignano la soddisfazione è grande. «Sono molto contenta che l’allenatore e la società abbiamo visto in me la persona giusta per fare il capitano della squadra. Si tratta della prima volta che ricopro questo ruolo, quest’anno è tutto nuovo per me. Con l’allenatore c’è una conoscenza e una fiducia reciproca che ci porta ad essere sulla stessa linea e a lavorare bene insieme. Sono soddisfatta di questa prima parte di preparazione, a breve dovremmo cominciare a giocare qualche amichevole, così da cominciare misurarci con le nostre avversarie e capire dove dobbiamo ancora lavorare per migliorarci».