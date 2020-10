Megabox Vallefoglia di nuovo vincente ma solo al tiebreak

Missione compiuta per la squadra di Bonafede che voleva la vittoria. Martignacco ha meritato il punto conquistato mettendo in difficoltà le biancoverdi

VALLEFOGLIA – Al termine di una battaglia di oltre due ore la Megabox Vallefoglia è tornata al successo superando al tiebreak l’ostico Martignacco ancora privo di Pascucci ma con una super Dapic, e mantenendo l’imbattibilità casalinga. La partita ha confermato i timori della vigilia e la squadra di Gazzotti si è dimostrata avversario molto ostico e poco incline a regali.

Ecco perché il successo al tiebreak va salutato come una prova di maturità per le ragazze di Bonafede che erano partite subito bene vincendo il primo set 25-18 per poi cedere i due successivi parziali per 23-25 e 22-25. Il match sembrava pendere dalla parte delle ospiti ma le biancoverdi hanno avuto la forza e la lucidità di reagire aggiudicandosi il 4’ set 25-22 e poi non voltandosi più indietro guidando il tiebreak vinto 15-9. Tra le fila della squadra di casa le solite Pamio e Bacchi hanno garantito un buon bottino di punti, 19 ciascuno, mentre nel ruolo di opposto coach Bonafede ha scelto Costagli per i primi 3 set puntando poi su Saccomani. In crescita le prestazione della lunghissima centrale Kramer.

Ora il turno infrasettimanale mercoledì in trasferta alle 20.30 in casa della lanciatissima Teodora Ravenna prima del turno di riposo domenica in occasione della 6’ giornata di andata.

Con questo successo la Megabox Vallefoglia resta in scia alle migliori salendo a quota 8 agganciando Cutrofiano che ha riposato e a 2 punti dalla capolista San Giovanni in Marignano

Ecco gli altri risultati della 6’ giornata:

Cda Talmassons – Teodora Ravenna 1-3; Omag San Giovanni in Marignano – Montcchio 3-0; Soverato – Cbf Balducci Macerata 3-2. Riposa Cutrofiano

Il tabellino di MEGABOX VALLEFOGLIA-ITAS MARTIGNACCO 3-2

MEGABOX: Balboni 2, Bacchi 19, Colzi 4, Costagli 8, Pamio 19, Kramer 13; Bresciani (L), Saccomani 9, Durante, Bertaiola 4. N.e. Ricci, Stafoggia. All. Bonafede.

ITAS: Tonello 10, Carraro 4, Fiorio 13, Rucli 13, Dapic 21, Rossetto 2; Scognamillo (L), Braida, Modestino, Cortella 8, Cerruto. All. Gazzotti.

ARBITRI: Laghi e Proietti.

PARZIALI: 25-18 (23’), 23-25 (28’), 22-25 (29’), 25-22 (27‘), 15-9 (16’).