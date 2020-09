Volley, Megabox Vallefoglia ancora a segno. Vittoria e primato in solitaria

MONTECCHIO MAGGIORE (VI)- Prosegue il momento magico della Megabox Vallefoglia che ha battuto in casa Montecchio Maggiore bissando il successo della scorsa settimana.

Con questi 3 punti la squadra di coach Bonafede resta sola in testa alla classifica del girone Est di serie A2 femminile in virtù della sconfitta della Cbf Balducci Hr Macerata caduta rovinosamente a San Giovanni in Marignano.

L’approccio alla gara delle biancoverdi è stato privo di emozioni e la squadra è volata 15-8. Il turno di battuta di Covino ha riportato sotto le ospiti, illudendo di poter riaprire il set chiuso invece 25-21. Nonostante la delusione la squadra ospite ha preso le misure alle padrone di casa e il 2’ set è vissuto sull’equilibrio. Lo ha deciso deciso il duo Saccomani (col muro) e Pamio (col diagonale) per il 25-23 che ha portato la Megabox sul 2-0

Le venete hanno accusato il colpo e la Megabox ha approfittato per scappare sul 12-7 ma Montecchio ha saputo tornare in parità riprendendo lo spartito del set precedente. In campo si è difeso forte lottando su ogni pallone. Il jolly lo ha pescato dalla panchina coach Bonafede inserendo in battuta Ilaria Durante sul cui turno è avvenuto lo strappo decisivo. Il match point lo chiude Bacchi ancora 25-23.

Soddisfatto soprattutto per il risultato coach Fabio Bonafede: «Si sono viste cose interessanti ed altre meno. Abbiamo tanto da lavorare, abbiamo avuto sprazzi di bel gioco ma troppe pause che hanno fatto rientrare in partita le nostre avversarie. Siamo un gruppo unito, che ama lavorare, e abbiamo davanti a noi grandi margini di miglioramento. Non dimentichiamo che siamo una squadra nuovissima, e quindi dobbiamo affrontare tutti i problemi di amalgama che per un gruppo come il nostro sono inevitabili. La vittoria è sempre una bella iniezione di entusiasmo che ci serve per lavorare meglio in settimana. Ma arriveranno partite sempre più difficili nelle quali non potremo permetterci pause».

Di seguito il tabellino dell’incontro:

Megabox Vallefoglia: Balboni 2, Bacchi 8, Colzi 4, Costagli 6, Pamio 16, Kramer 12; Bresciani (L), Saccomani 3, Durante 1. N.e.Stafoggia, Ricci. All. Bonafede.

Sorelle Ramonda Montecchio M.: Scacchetti 2, Cagnin 17, Brandi 6, Mangani 4, Battista 19, Bartolini 4; Imperatori (L), Covino 1, Canton, Monaco. N.e. Bastianello, Rosso, Bovo. All. Simone.

ARBITRI: Mattei e Brunelli.

PARZIALI: 25-21 (26’), 25-23 (24’), 25-23 (28’)