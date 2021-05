Volley, per la Megabox è già tempo di semifinale playoff

Unica marchigiana rimasta in corsa in serie A, la squadra di Bonafede gioca mercoledì alle 18 a Sassuolo contro la Green Warriors che ha eliminato la CBF Balducci Macerata

VALLEFOGLIA – Nemmeno il tempo di godersi un passaggio del turno atteso quanto meritato, che la Megabox Vallefoglia è pronta a ripartire nel duello di semifinale.

Il ritmo è serrato e non c’è tempo di rifiatare. Si gioca mercoledì 19 maggio alle 18 a PalaConsolata di Sassuolo, dirigono Piubelli e Serafin poi gara 2 sabato 22 maggio sempre alle 18 al PalaDionigi di Montecchio.

In caso di situazione di 1-1 non ci sarà il Golden Set come ai Quarti ma si giocherà gara 3 il giorno successivo alle 17 sullo stesso campo.

L’altra semifinale è la sfida Olimpia Ravenna – Eurospin Pinerolo

Nel match vinto al tiebreak contro Soverato, MVP della partita è stata la centrale Rachael Kramer, in crescita di condizione come le sue compagne: «Sono molto felice per me e per la squadra» – ha detto la lunga centrale statunitense. «Sono contenta di aver giocato bene e per il premio di migliore in campo, ma prima di tutto per la vittoria».

Coach Fabio Bonafede si gode la scommessa vinta fatta con la società di puntare su questa atleta all’esordio in Europa: «Rachael è cresciuta tanto da quando è arrivata a Vallefoglia, avevamo un progetto su di lei e le premesse si stanno realizzando partita dopo partita». Le sue qualità a muro e in attacco potrebbero essere un fattore nella sfida con Sassuolo che si giocherà ad altissima quota considerando le altezze alle quali colpisce la palla l’opposta emiliana Antropova.

In casa Megabox l’appetito non si è ancora esaurito e il presidente Ivano Angeli, pur rimarcando che «la semifinale è un traguardo straordinario che nessuno di noi avrebbe immaginato di poter raggiungere già quest’anno» non sembra sazio. «Ora non ci vogliamo certo fermare e speriamo di chiudere la stagione più tardi possibile», ha concluso il primo tifoso biancoverde

Per la schiacciatrice biancoverde Lucia Bacchi, la più esperta del gruppo: «Ogni partita di play-off è una cosa a sé, si gioca tutto sul coraggio di osare, di rischiare per ottenere qualcosa in più e portare a casa il risultato. La prima partita fuori casa sotto un certo aspetto non avvantaggia, ma credo che dovremo giocarla con serenità, visto che comunque avremo come minimo una partita in casa da giocare. Sassuolo è un’ottima squadra, e in casa giocano sulle ali dell’entusiasmo, che per una squadra giovane è un fattore molto importante. Sarà una semifinale difficile, ma a questo punto tutte le squadre arrivate qui sono di alto livello».

La doppia sfida tra Sassuolo e Macerata ha evidenziato le qualità del team di Barbolini che, dopo aver eliminato una marchigiana, vorrà fare altrettanto con l’altra beneficiando anche di un’eccellente condizione atletica.

La squadra poggia molto del suo gioco offensivo sull’opposta Antropova ma, arginata dal muro-difesa della CBF Balducci, ha trovato nella capitana Dhimitriadi una valida alternativa in attacco. Magazza inserita al posto di Salinas ha dato mordente anche alla difesa.