Volley, Mazzanti CT della Nazionale Femminile fino a Parigi 2024

Con l’appuntamento olimpico di Tokyo al via tra un mese, il tecnico di Marotta ha prolungato per altri 3 anni il suo accordo con la Fipav. «Ringrazio per la riconferma». Fefè De Giorgi firma per l’Italia maschile

