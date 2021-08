ANCONA – Per diverso tempo Graziano Del Crudo ha guidato la formazione femminile in prima categoria, poi lo scorso anno la dirigenza del Cus Ancona gli ha affidato la sezione maschile del volley. Giusto il tempo di iniziare la preparazione che l’intera attività causa Covid è stata prima sospesa poi annullata.

A distanza di un anno la storia si ripete con il Cus Ancona che ha confermato in panchina Graziano Del Crudo ma all’orizzonte tante cose sono cambiate circa come conferma lo stesso tecnico: «Abbiamo deciso di partire e questo è un percorso condiviso con i ragazzi. Rispetto alla passata stagione, anche se il Covid non è stato ancora battuto, tante cose sono cambiate a cominciare dalla campagna vaccinale, i tamponi, il green pass ma sopratutto i protocolli stabiliti dalla federazione. In virtù di questo percorso che dovrà garantire una certa tranquillità sia negli allenamenti che durante le partite siamo pronti a rimetterci in gioco. La preparazione agli impianti del Cus inizierà mercoledì 1 settembre mentre a fine ottobre scatterà il campionato».

Una cosa è certa: questo Cus Ancona nel campionato di serie D andrà alla ricerca di una tranquilla salvezza con una squadra per buona parte rinnovata. Un mix di giovani ma anche elementi di categoria in grado di fare la differenza.