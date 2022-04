Volley, il Cus Ancona supera per 3 a 0 la Nova Volley Loreto

ANCONA – Per vedere il Cus Ancona in serie C serve un miracolo ma nella penultima giornata i risultati hanno dato ragione alla formazione guidata da Graziano del Crudo. Gli universitari all’impianto delle Ragnini hanno superato per 3 a 0 la Nova Volley Loreto. Gara difficile che il Cus ha affrontato privo di alcune pedine. Senza sbavature di sorta i dorici hanno portato a casa il primo set per 25 a 21, 25 a 19 il secondo senza dubbio più combattuto il terzo set finito 25 a 23. Prestazione da incorniciare senza dubbio fondamentale ai fini della classifica in quanto questi tre punti consentono allo stesso Cus di rimanere nella zona che conta per la promozione in serie C. Un sabato sera che si è poi trasformato in un sabato di attesa vista la trasferta del Caldarola sul campo della Montesi Pesaro.

E proprio da Pesaro è arrivata la notizia del successo della formazione di casa che ha riaperto i giochi per la promozione vincendo la sfida con il Caldarola per 3 a 2. In virtù di questi risultati la classifica offre un finale di stagione che potrebbe regalare tante sorprese. In testa con 18 punti la Sabini Castelferretti, Caldarola 17, Cus Ancona 16 Paoloni Appignano 15 a seguire il resto delle formazioni. Sabato si torna in campo con la Paoloni Appignano che alle 17 riceverà la visita del Caldarola. Gara spartiacque per il Cus Ancona che invece sarà di scena sul campo della Sabini inizio gara ore 21. Se il Caldarola dovesse perdere ad Appignano quella di Castelferretti diventerebbe una vera e propria finale per la serie C mentre in caso di successo il Cus Ancona sarebbe tagliato fuori con la Sabini che potrebbe ancora pensare a vincere il campionato battendo lo stesso Cus Ancona.