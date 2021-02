Volley marchigiano, la serie B al giro di boa

La Clementina (B1F) ha il passo spedito come la Paoloni (BM) mentre Loreto domina il derby. In B2 Porto San Giorgio e Corridonia vincenti. Montesi Pesaro ancora ferma

JESI – I campionati di serie B sono al giro di boa almeno teorico.

Non ha giocato nemmeno in questo weekend la Montesi Pesaro in B maschile girone F2 con un match concluso su 5 previsti.

Nel girone F1 la capolista resta la Paoloni Macerata che ha rimontato da 0-2 in casa contro la Bontempi Ancona ora appaiate in testa a quota 10 ma la squadra di Giganti ha giocato una partita in meno. Tengono il passo sia Volley Potentino salito a 9 che ha battuto Alba Adriatica priva della diagonale palleggiatore-opposto titolare che la Sampress Nova Volley Loreto al primo pieno da 3 punti e ottenuto a spesa del fanalino di coda Libertas Osimo.

In B1 Femminile girone D1 è stata rinviata Lardini Filottrano – Imola mentre Cesena non è arrivata a Jesi per affrontare la Pieralisi per un presunto caso di Covid. Atteso il successo decretato dal giudice sportivo. Vittoria importante invece per la Clementina che ha espugnato Perugia 3-1 agganciando Imola a quota 12 che però deve recuperare un incontro.

In B2 Femminile girone I1 la Bcc Fano ha lasciato i 3 punti al Castiglione del Lago mentre la Corplast Corridonia ha fatto bottino pieno contro Cattolica

Nel girone I2 la capolista Porto San Giorgio ha fatto valere la sua legge sul campo di Pescara. Nulla da fare per Pagliare in casa con Manoppello e per Don Celso Fermo contro Villa Albula.

In tutti questi campionati sono previsti degli incontri nel turno infrasettimanale di mercoledì.