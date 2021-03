Volley, le marchigiane di serie A fanno festa

MACERATA – Squadre maceratesi protagoniste nel weekend di serie A di pallavolo.

In serie A2 Femminile la CBF Balducci è da 10 in pagella come il numero di vittorie consecutive. Battuta anche la Sigel Marsala 3-1 che significa esordio da 3 punti nella Poule Promozione e 6’ posto in classifica.

Serata da ricordare anche per la MedStore Macerata in serie A3 maschile. I ragazzi di Di Pinto hanno vinto 3-1 in casa della 2’ in classifica Porto Viro con un monumentale Angel Dennis da 27 punti. I maceratesi proseguono la corsa al 3’ posto con 34 punti

Benissimo anche, sempre nel Girone Bianco, la Vigilar Fano che nell’anticipo di sabato ha vinto a Prata di Pordenone tenendosi in scia alle migliori a quota 31.

Nel Girone Blu ha ripreso la marcia vincente anche la Videx Grottazzolina passata a Sabaudia 3-0 e capace, quindi, di tenere il passo di Galatina avanti di un punto e vincente nel big match contro Pineto.

Unica nota stonata in una sinfonia quasi perfetta è la Megabox Vallefoglia sconfitta a Sassuolo 3-1. Le emiliane già nel Girone Ovest di serie A2 avevano ottenuto vittorie interne prestigiose e la squadra di Bonafede ha forse risentito dei 5 set giocati giovedì in Coppa Italia come sottolineato dal DS Babbi: «Da adesso in poi ogni partita ci metterà di fronte formazioni di ottimo livello. Da parte nostra, abbiamo sprecato un vantaggio importante nel terzo set che poteva, se portato a casa come era nelle nostre possibilità, dare la svolta alla partita. Detto questo, e non valga come scusa, abbiamo pagato alla distanza la durissima partita di giovedì contro Marsala. Comunque, non c’è tempo per rimpianti e recriminazioni«. Infatti la Megabox Vallefoglia ospiterà mercoledì alle 17.30 la CBF Balducci Macerata per la semifinale di Coppa Italia.

In classifica le biancoverdi hanno perso la vetta a vantaggio del duo Roma-Mondovì.

Mercoledì tocca anche alla Cucine Lube Civitanova esordire nei playoff di SuperLega ospitando la LeoShoes Modena alle 17.30. Domenica a Modena il ritorno. La serie è sulla distanza delle tre partite.