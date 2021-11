Il successo della Cucine Lube, quelli al tiebreak in casa della Megabox e della Cbf Balducci, la marcia inarrestabile della MedStore e della Videx hanno animato il turno. Le due marchigiane in testa alla A3M

CIVITANOVA – Secondo successo consecutivo per la Cucine Lube che ha espugnato il Forum di Assago battendo Milano davanti a 6mila spettatori. Grande spettacolo per i cucinieri con De Cecco in cattedra in un calendario molto impegnativo che vedrà la Lube in campo mercoledì a Monza prima di ospitare domenica Modena.

Solo applausi anche per Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia in A1 femminile che, sotto 0-2 in casa con Trento ha ribaltato con una super Kosheleva e con l’aiuto della neo arrivata Bjelica che ha contribuito al successo al tiebreak 20-18.

Successo sofferto in A2 Femminile ma meritato e sempre al 5’ set anche per la Cbf Balducci Macerata contro la Futura Busto Arsizio. Dominante l’opposta israeliana Malik autrice di 37 punti e, con il rientro a pieno regime di Peretti, c’è ottimismo nell’ambiente arancionero per il prosieguo della stagione.

In A3 maschile prosegue la corsa della Med Store Tunit Macerata che ha superato Garlasco 3-0 mettendosi in testa alla classifica per la contemporanea sconfitta interna di Pineto.

Grazie al successo nel posticipo con il quale ha espugnato Bologna per 3-1 partendo forte e accusando solo un calo nel 3’ set, la Videx Grottazzolina affianca i maceratesi in testa al Girone Bianco di serie A3. Capitan Vecchi è sempre straordinario.

Prosegue il momento nero della Vigilar Fano battuta anche a Pordenone.