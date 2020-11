Il quadro del volley di serie A in campo nel weekend

Torna in campo dopo il riposo la Cucine Lube Civitanova sabato alle 18 in diretta su RaiSport attendendo la Nbv Verona per l’anticipo della 1’ giornata di ritorno della SuperLega.

Dopo il recupero infrasettimanale la squadra di De Giorgi è stata sopravanzata in classifica dalla Sir Safety Perugia che ha vinto a Milano 3-1 il recupero dell’ottava giornata grazie soprattutto a un super Leon autore di 27 punti. Ora in classifica, alla vigilia del giro di boa e con lo scontro diretto d’andata ancora da disputare, vede in testa Perugia che ha 24 punti, uno in più di Juantorena e compagni e 5 in più della sempre più sorprendente Vibo Valentia che, dopo aver battuta la Lube a Civitanova, ha vinto nel recupero anche a Trento.

Il big match del weekend per il volley marchigiano si gioca al palas di Montecchio.

Infatti nel Girone Est di serie A2 femminile la Megabox Vallefoglia, dopo il ritorno al successo domenica scorsa, attende la capolista Cuore di Mamma Cutrofiano. In caso di successo pieno la squadra di coach Bonafede si isserebbe temporaneamente in testa alla classifica sempre considerando però che la formazione salentina ha una partita da recuperare.

Turno di riposo invece per la CBF Balducci HR Macerata sempre alle prese coi postumi del Covid-19 che ha colpito alcuni dei suoi elementi del gruppo squadra.

In serie A3 maschile, nel girone Bianco in campo sabato la Vigilar Fano che gioca alle 20.30 al Sanbapolis di Trento contro la UniTrento mentre la MedStore Macerata, che non ha potuto giocare nello scorso weekend, domenica alle 17 sarà in trasferta in Veneto a Motta di Livenza.

Nel girone Blu infine la Videx Grottazzolina forte del suo eccezionale 4 su 4 finora in campionato, sarà ancora in trasferta ospite della Normanna Aversa Academy domenica alle 16.