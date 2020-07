Due marchigiani convocati dalle nazionali. Acciarri e Ambrose agli Europei di categoria

La ripartenza delle attività delle nazionali azzurre giovanili ha previsto primo collegiale dopo la lunga pausa causa covid-19.

Sono al lavoro le nazionali under 20 maschile di Angelo Frigoni, l’under 19 femminile dell’ex tecnico della Lardini Filottrano Massimo Bellano, l’under 18 maschile di Vincenzo Fanizza, e l’U17 femminile di Marco Mencarelli.

Per i migliori giovani pallavolisti italiani sono previsti nei prossimi mesi i rispettivi Campionati Europei di categoria.

La pattuglia degli atleti marchigiani che fanno parte del lotto di queste 4 selezioni è ridotta a soli 2 atleti. Nel femminile fa parte della nazionale giovanile azzurra pre juniores la sambenedettese Nausica Acciarri, che si allenerà con le compagne al Centro Pavesi di Milano per cominciare il primo collegiale in vista della rassegna continentale in programma dal 1 al 9 ottobre in Montenegro

La Acciarri ha cominciato agiocare nella società della sua città mentre ora milita in B2 con il cartellino detenuto dall’Azzurra Volley San Casciano (FI).

A rappresentare le Marche tra i maschi invece c’è Ionut Ambrose, centrale di 208 cm classe 2004, del settore giovanile della Cucine Lube Civitanova, scelto dal direttore tecnico Julio Velasco per lo stage di preparazione all’Europeo Under 18 che si svolgerà a Marsicovetere (PZ) e Lecce dal 4 al 13 settembre. Ionut Ambrose, cresciuto nelle giovanili della Lube Volley, è originario di Montecassiano (MC). La scorsa stagione sportiva ha partecipato al “Trofeo delle Province” rappresentando il CQT Macerata e, a dicembre, è stato convocato dal selezionatore del CQR Marche per partecipare al progetto “Club Italia Allargato”.