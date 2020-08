MACERATA – La pallavolo come lo sport in generale è fatta di storie, di corsi e ricorsi, di persone e personaggi. Angel Dennis ha scritto una parte della storia dell’allora Lube Banca Marche Macerata (oggi Cucine Lube Civitanova) in quel Fontescodella per trertt stagioni, oggi Marpel Arena, nel quale tornerà per indossare la maglia della Medea Macerata del prossimo campionato di serie A3.

Oggi gioca da italiano, ha 43 anni, ma è uno di quegli atleti che vale sempre la pena vedere dal vivo.

Per ora più di 200 spettatori non potranno essere ammessi nel palasport ma l’auspicio è che si possa fare di meglio molto presto.

L’identikit di Angel Dennis è impreziosito da 212 gettoni con la nazionale cubana e, dopo aver deliziato il volley italiano con i suoi attacchi mancini, e i suoi servizi imprendibili, torna in Italia dal campionato portoghese.

In Italia ha difeso anche i colori dell’Iveco Palermo, suo primo club, poi Latina e come detto la Lube con la quale ha ottenuto il primo storico scudetto nel 2005/06: quindi Modena, Milano, Santa Croce con parentesi in Brasile, in Libia e Portogallo.

Con l’ingaggio di Angel Dennis la Med Store Macerata di coach Di Pinto, inserita nel Girone Bianco che scatta il 18 ottobre con la trasferta a Portomaggiore, il roster a disposizione è di altissimo profilo e alza il livello delle ambizioni del club considerando anche l’arrivo di Snippe, la conferma di Monopoli e Gabbanelli.

Roster Med Store Macerata 2020/21:

Palleggiatori: Natale Monopoli, Andrea Cordano.

Schiacciatori: Angel Dennis, Jan Willem Snippe, Pietro Margutti, Mitja Pahor, Daniele Risina. Opposti: Stefano Ferri, Ismael Princi.

Centrali: Lorenzo Calonico, Lorenzo Pasquali, Gabriele Sanfilippo, Daniele Medei.

Liberi: Simone Gabbanelli, Marco Valenti.

Allenatore: Adriano Di Pinto.