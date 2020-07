Volley Macerata, la società saluta sei protagonisti dell’ultima stagione

MACERATA- Cambi in vista in casa Paoloni Macerata Volley. La società biancorossa che bene ha fatto nell’ultimo torneo di Serie B ha annunciato alcuni cambi nella rosa, in particolar modo in uscita.

Non faranno più parte della rosa il coach Francesco Bernetti, il registra Tommaso Larizza (verso la Bontempi Ancona), lo schiacciatore Matteo Ciccarelli (sirene dalla A3 per lui), il centrale Michele Orazi (BlueItaly Pineto Volley), l’opposto Demis Aguzzi (che intraprenderà il corso d’allenatore) e il libero Elia Montecchiari per motivi prettamente legati allo studio.

Sei saluti importanti che la società ha voluto fare attraverso i propri canali con poche parole, ma cariche di significato, che riportiamo integralmente: «La società non può far altro che ringraziare i nostri sei eroi per la splendida cavalcata intrapresa nell’ultimo torneo di Serie B augurando loro un futuro pieno di soddisfazioni; chissà che le strade non possano nuovamente incontrarsi».